[단독] “된장산업 최대 위기”… 배출구 막힌 ‘장류 폐기물’

해양배출 막히고 육상처리도 한계

유일 처리업체 위기 산업 붕괴 우려

광유류 검사 논란에 기준 혼선 확대

전통 장류 산업 폐끼물 처리 체계. 해양배출 축소와 육상 처리 한계가 겹치며 장류 폐기물 처리 경로가 사실상 차단된 상황을 도식화한 인포그래픽. 생성형 AI 제작

22일 국민일보 취재를 종합하면 장류 및 젓갈 제조 과정에서 발생하는 ‘고염분 유기성 폐기물’은 사실상 처리 사각지대에 놓여 있다. 매립은 침출수 염분 문제로 반입이 제한되고, 소각은 낮은 연소 효율과 설비 부식 우려로 처리업체들이 기피하는 실정이다. 퇴비화 역시 어렵다. 염분 기준을 맞추기 어려워 재활용이 쉽지 않기 때문이다. 업계에서는 “해양배출 외에는 현실적인 처리 방법이 없다”는 지적이 나온다.

광유류 분석 결과를 근거로 한 행정처분의 적정성과 분석 결과의 신뢰성 여부를 주요 쟁점으로 다뤘다.

업계는 “시중에 판매되는 정상 제품이 폐기물 단계에서만 기준 초과 판정을 받는 것은 모순”이라며 부처 간 검사 기준 차를 지적한다. 시판 제품은 식약처, 폐기물은 해수부가 각각 관리한다. 경찰은 시험 절차와 정도관리 방식, 표준물질 부재 등을 둘러싼 문제도 일부 파악한 것으로 전해졌다.