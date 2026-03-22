국민의힘, 진통 끝에 대구 주호영·이진숙 컷오프 결정
국민의힘 공천관리위원회가 22일 대구시장 공천 신청자 중 6선 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장에 대해 공천배제(컷오프)를 결정했다. 이정현 공천관리위원장은 세대 교체 혁신 공천의 일환으로 ‘중진 컷오프’를 내세웠지만, 중진 의원 중에선 주 의원이 유일하게 탈락했다. 주 의원이 이 위원장과 고성국씨와의 ‘삼각 커넥션’을 주장했던 이 전 위원장도 함께 컷오프됐다.
이 위원장은 22일 국민의힘 중앙당사에서 “대구는 보수의 심장이다. 이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 한다는 마음으로 심의했다”며 이같이 밝혔다. 그는 “대구는 지금 전환점에 서 있다. 산업은 정체되고 청년은 떠나고 도시 경쟁력은 과거 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황”이라며 “이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치경력의 경쟁이 아니라 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁이어야 한다”고 강조했다.
윤재옥·추경호·유영하·최은석 의원과 홍석준 전 의원, 이재만 전 동구청장 6명은 예비경선을 치르고, 1·2위가 최종 경선을 치른다. 이 위원장은 “이 결정은 결코 특정인 배제가 아니다. 오히려 배제되신 분께 더 큰 역할을 요청드리는 책임있는 선택”이라며 “지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고 유지가 아니라 도약”이라고 설명했다.
이 위원장은 “시민공천으로 하겠다는 장동혁 대표의 말도 이 공천을 결정하는데 크게 작용했습니다만, 그러한 것을 다 수용할 수 없었다”고 말했다. 주 의원의 무소속 출마 가능성에 대해선 “(주 의원이) 사랑하는 당원과 당, 국가를 위해 큰 어른으로서, 정치적 어른으로서의 판단을 해주리라 믿는다”고 답했다.
앞서 장동혁 대표는 이날 ‘중진 컷오프’ 방침으로 6·3 지방선거 공천을 블랙홀처럼 삼키고 있는 대구를 급거 방문했다. 내정설에 이어 친박(친박근혜) 공천설까지 불거지며 격화하는 당내 갈등을 중재하겠다는 취지였다.
장 대표는 국민의힘 대구시당에서 대구 의원 12명 전원과 비공개 간담회를 개최한 후 기자들과 만나 “더 이상 갈등이 커져서는 안 된다”며 “대구 시민께서 납득할 수 있는, 경쟁력 있는 후보를 낼 수 있도록 역할을 다하겠다”고 밝혔다. 그러면서 “이 위원장과 충분히 소통해 반영되도록 하겠다”고 덧붙였다.
앞서 이 위원장의 중진 컷오프 방침을 두고 당내에서는 특정인을 염두에 둔 것 아니냐는 지적이 나왔다. 이 위원장이 기업인 출신을 강조하자 기업 대표를 지냈던 초선 최은석 의원 내정설이 떠올랐고, 최 의원이 “이 위원장을 면접장에서 처음 봤다”고 해명하는 사태까지 벌어졌다.
친박 공천이라는 반발도 나왔다. 과거 친박계였던 현역 단체장은 대거 단수 공천을, 친이(친이명박)계였던 주호영 의원 등은 컷오프를 통보받았다는 문제 제기다. 그러나 이 위원장은 “변화가 보복으로 느껴진다면 그 변화의 대상이 바로 자신일 가능성이 크다. 조용한 실패보다 시끄러운 혁신을 택하겠다”고 밝혔다.
오세훈 서울시장은 공관위의 서울시장 공천 추가 신청자 면접 후 “중도확장 선대위의 조속 출범을 당에 요청한다”고 밝혔다. 한동훈 전 대표는 서울 경동시장을 찾아 “국민의힘은 반대파를 찍어내는 숙청과 징계 전문 정당이 됐다”며 당권파를 직격했다.
정우진 최수진 기자 uzi@kmib.co.kr
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