시사 전체기사 [속보] 당정청 “추경 25조원 규모…초과세수 활용 편성” 입력:2026-03-22 19:00 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 김혜원 기자 kime@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 1 화나요 2 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 이 대통령 “‘그알’ 사과해야”… 與 ‘검찰 조작 기소’ 국조 시동 2 李대통령 “다주택 유리한 제도 만든 공직자들이 문제” 3 李대통령 “혼자일지라도 국민이 인정하면 성공한 정치인” 4 [속보] 李대통령, 한국은행 새 총재에 신현송 BIS 통화경제국장 지명 5 “불안정한 비정규직이 정규직보다 더 받아야”… 李 ‘동일노동 차등임금’ 지적 해당분야별 기사 더보기 1 BTS 온다고 왕창 발주했더니…편의점 ‘재고 수백개’ 땡처리 2 ‘우리 쓸 것도 없는데…’ 국내 비축원유, 해외로 팔려 3 ‘저PBR’ 1위는 한신공영… 이름 공개해 기업가치 제고 압박 4 [단독] 미국인은 송파·용산, 중국인은 평택… 외국인도 ‘똘똘한 한채’ 5 “거의 2억” SK하이닉스 직원 연봉 역대급 상승…최태원은? 해당분야별 기사 더보기 1 광화문 채운 ‘4만명’ 아미…완전체 컴백에 눈물 흘리기도 2 “표 없어도 BTS 보러 왔어요”… 광화문 가득 ‘아미 물결’ 3 [단독] 화재 공장 대표, “깊은 애도” 사과…지난해 정부 훈장도 4 [단독] 생존자들 “평소처럼 화재 경보기 오작동이라고 생각” 5 BTS 컴백 연출자 “아미가 핵심…경복궁-BTS-팬들, 한 프레임에” 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프의 최후통첩 “48시간 안에 호르무즈 개방 않으면 이란 발전소 초토화” 2 트럼프, 이란작전 ‘점진적 축소’ 언급… “한국 등 호르무즈 이용국 나서야” 3 생중계 도중 ‘쾅’…기자 바로 뒤에 떨어진 이스라엘 포탄 4 “기습하면 일본” 트럼프 ‘진주만 독설’…당황한 日총리·유감 표명 언론 5 트럼프 “48시간 안에 호르무즈 개방 않으면 이란 발전소 초토화” 해당분야별 기사 더보기 1 세상 향한 일곱 청년의 ‘아리랑’… “삶의 파도 헤치고 나가겠다” 2 “한국문화 ‘얼굴’ 된 BTS에게 주어진 영예” 외신 호평 3 ‘왕사남‘ 1400만 관객 돌파…역대 5위 4 넷플 타고 세계로…BTS 컴백 공연, 광화문이어야 했던 이유 5 홍명보호 합류 앞둔 옌스, 멀티골 폭발…손흥민은 또 침묵 해당분야별 기사 더보기 1 BTS “광화문공연 도와주신 분들 감사하고 죄송” 연신 언급 2 “韓에 러브레터” “왕좌로 컴백”…BTS ‘아리랑’에 외신 호평 3 광화문 무대 선 BTS…“행복해, 오늘밤 못 잊을 것” 울컥 4 ‘이것’ 먹었더니 치매 위험 55%↓…인지기능 저하 완화 5 보호소 폐쇄에 살처분 위기…150마리에게 찾아온 기적 [개st하우스] 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘이것’ 먹었더니 치매 위험 55%↓…인지기능 저하 완화 ‘그알’ 조폭 연루설 사과 논란…李 “언론 자유 특권 아냐” [단독] 생존자들 “평소처럼 화재 경보기 오작동이라고 생각” 광화문 무대 선 BTS…“행복해, 오늘밤 못 잊을 것” 울컥 BTS가 꼽은 광화문 공연 포인트는…“공간과 음악 맞물림” [단독] 화재 공장 대표, “깊은 애도” 사과…지난해 정부 훈장도 李대통령 “혼자일지라도 국민이 인정하면 성공한 정치인” 대전 화재 현장 시신 3구 수습…실종자 14명 전원 발견 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요