행안부 등 6개 기관, 대전 공장 화재 피해 지원 가동
대전 대덕구 안전공업 화재와 관련해 행정안전부 등 관계기관 6곳이 종합적인 피해자 지원책을 시행 중이라고 밝혔다.
김한수 행정안전부 재난현장지원관은 22일 대전시청에서 브리핑을 갖고 “2차례 유가족과 면담을 갖고 요청하신 사항을 모두 이행해 조치했다”고 말했다.
유가족들은 우선 피해자 신원의 조속한 확인을 요청한 것으로 알려졌다. 현재 국립과학수사연구원에서 부검을 끝내고 유전자까지 채취한 만큼 이르면 23일 중 결과가 나올 전망이다.
이상근 대전 대덕경찰서장은 “사망자가 14명이나 발생한 큰 사안이기에 중대범죄수사팀에서 철저히 수사할 예정”이라며 “유족들의 의문 사항이나 궁금한 점을 해소하면서 엄중하게 수사하겠다”고 강조했다.
대전지방고용노동청과 보건복지부는 유족들에 대한 심리지원을 실시하고 있다. 안전공업 직원 및 부상자들, 트라우마를 호소하는 피해자 등을 집중적으로 지원한다는 방침이다.
대전시는 대덕체육회관에 마련됐던 재난피해자 통합 지원센터를 시청 5층으로 이전했다. 사망자 14명의 유족들에게는 전담 공무원들을 배정해 장례가 종료될 때까지 지원한다. 치료 중인 부상자 28명에게도 전담 공무원 체계를 가동하고 있다.
사망자들의 장례비 및 긴급생계비는 업체가 지원하기로 했다.
김 지원관은 “피해자들께 아낌없는 지원을 제공해드리는 한편 최선을 다해 사고 원인을 밝히겠다”고 했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사