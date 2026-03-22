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100명과 함께한 '서울 시각장애인 행복투어'…봄 추억을 만들자!

입력:2026-03-22 17:41
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총재 임우순, ‘따뜻한 기억으로 남길 바란다’ 밝혀
국제로타리 3640지구, 과천 서울랜드서 행사 개최


국제로타리 3640지구(총재 임우순)는 지난 3월 20일 경기 과천 서울랜드에서 ‘서울 시각장애인들과 함께하는 행복투어’를 진행했다. 이번 행사는 야외 활동이 어려운 시각장애인들에게 따뜻한 위로와 나눔을 전하기 위해 마련됐다.
로타리언들은 서울 시각장애인 100명과 조를 이뤄 팔짱을 끼고 이동을 도왔다. 참가자들은 놀이기구 탑승과 산책, 점심 식사 등을 함께하며 뜻깊은 시간을 보냈다.

임우순 총재는 “눈으로 세상을 보는 사람도 있고 마음으로 느끼는 사람도 있다”며 “이번 행사가 따뜻한 기억으로 오래 남길 바란다”고 말했다.

서영희 사진부장 finalcut02@kmib.co.kr

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서영희 기자
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