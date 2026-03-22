[속보] ‘檢조작기소’ 국조요구서 與주도 국회 본회의 통과
더불어민주당이 추진해 온 이른바 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소(이하 조작기소)’ 관련 국정조사 계획서가 국회 본회의 문턱을 넘었다.
국회는 22일 본회의에서 재적 295명 중 재석 175명, 찬성 175명으로 조작기소 국정조사 계획서를 통과시켰다. 국정조사에 반발해 전날부터 필리버스터를 진행한 국민의힘은 이날 표결에 불참했다.
해당 국정조사는 윤석열 정권 출범 이후 당시 야당 및 전 정부 관계자 등을 상대로 진행된 기소 사건을 다룬다. 대장동·위례 사건, 쌍방울 대북송금 사건, 통계조작 사건, 서해 공무원 피격 사건 등이 대표적이다.
여야는 지난 19일 서영교 위원장을 중심으로 민주당 11명, 국민의힘 7명, 조국혁신당 1명, 진보당 1명 총 20명 규모의 특위 구성을 마무리한 바 있다. 이후 각 사건 관련 청문회와 기관보고 등을 진행할 예정이다.
특위 활동 기간은 오는 5월 8일까지다. 민주당은 특위를 통해 각 사건에 대한 검찰·법무부 등 지휘라인 개입 여부뿐만 아니라 윤석열 전 대통령 부부의 지시·개입 여부 등을 다룰 것으로 보인다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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