‘창단12년 호화군단’ 삼천리 골프단, KLPGA투어 최고 명문 구단 등극…까르마·디오션컵 구단대항전 우승
국가대표 KGA팀 추격 2타 차이로 따돌려
전예성·서교림 FR 스크램블 경기 11타 줄여
삼천리 골프단이 KLPGA투어 최고 명문 구단에 등극했다.
삼천리 골프단은 22일 전남 여수시 디오션CC(파72)에서 열린 까르마·디오션컵 골프구단 대항전 with ANEW GOLF 마지막날 3라운드에서 11언더파 61타를 합작했다.
최종합계 19언더파 197타를 기록한 삼천리는 아마추어 국가대표로 구성된 KGA팀의 집요한 추격을 2타 차 2위(최종합계 17언더파 199타)로 뿌리치고 우승상금 5000만 원을 획득했다.
올해로 5회째를 맞은 이 대회는 침구 전문회사 까르마가 새롭게 스폰서로 참여했다. 까르마는 올해 골프단을 창설하면서 본격적으로 골프 마케팅에 나서고 있다.
올해 대회에는 삼천리를 비롯해 주최사인 까르마, 대방건설, 대보건설, 대선주조, 리쥬란, 메디힐, 아마노, SBI저축은행, 그리고 아마추어 국가대표로 구성된 KGA까지 총 10개 팀이 출전했다.
작년까지 대회 3연패를 거둔 롯데 구단은 황유민이 미국여자프로골프(LPGA)투어로 진출한데다 이소영마저 메디힐로 이적하면서 올해 대회에는 불참했다.
이번 대회는 1, 2라운드 포섬방식(2명이 팀을 이뤄 볼 하나로 번갈아 가며 경기하는 방식), 최종 3라운드는 스크램블 방식(2인 1조 경기에서 각자의 볼로 샷을 한뒤 가장 좋은 공 위치에서 다음샷을 하는 방식)으로 치러졌다.
4타 차 단독 선두로 최종 라운드에 임한 삼천리는 통산 1승의 전예성과 작년 신인왕 서교림을 내세워 우승 굳히기에 들어갔다. 작년에 2승을 거둔 고지원이 캐디, 팀의 맏언니격인 이세희가 어드바이저로 나섰다.
하지만 김규빈과 양윤서를 앞세운 국가대표의 거센 저항에 직면했다. 양윤서는 삼천리가 미래 인재로 키우는 골프 꿈나무다.
KGA팀은 11번 홀(파4)까지 10타를 줄이며 삼천리를 1타 차이로 압박했다. 하지만 KGA의 추격은 거기까지였다. 12번 홀(파3)에서 버디를 잡아 2타 차로 다소 여유를 찾은 삼천리는 이후 6개홀에서 2타를 줄여 역시 2타를 줄인데 그친 KGA팀의 추격을 뿌리치고 대회 첫 우승의 영광을 안았다.
삼천리 골프단은 이만득 회장의 지독한 골프 사랑에 의해 2014년에 창단됐다. 현재 1부 투어 11명(고지원, 고지우, 마다솜, 박보겸, 이재윤, 이세희, 서교림, 전예성, 김민주, 홍진영, 최가빈), 2부 투어 2명(송지아와 정지현), 주니어 육성 선수 3명(양윤서, 임수민, 정지우) 등 총 16명의 매머드급 골프단을 운영중이다.
올해로 창사 71주년을 맞은 삼천리 그룹은 KLPGA와 공동으로 투게더 꿈나무 골프대회를 2015년에 창설해 여자 골프 유망주 발굴에 앞장서고 있다. 또 2015년부터 2017년까지 3년간 KLPGA투어 삼천리 투게더 오픈을 개최하기도 했다.
김가희와 김지윤이 나선 SBI저축은행은 9타를 줄여 3위(최종합계 13언더파 203타), 배소현과 이채은이 대표로 출전한 메디힐이 13타를 줄인 무서운 뒷심을 발휘해 공동 7위에서 4위(최종합계 11언더파 205타)로 대회를 마쳤다.
통산 2승의 최은우와 김리안이 나선 아마노코리아는 사흘 내내 캐디로 힘을 보탠 전명진 대표이사의 조력에 힘입어 마지막날 12언더파를 몰아쳐 5위(최종합계 10언더파 206타)의 성적을 거뒀다.
한편 주최사인 까르마는 18번 홀(파5) 티샷 랜딩존에 ‘까르마 채리티존’을 설치해 운영했다. 선수들의 티샷이 이 존에 들어갈 때마다 가누다베개 1개씩을 적립했다. 이렇게 해서 모아진 100개의 베개는 여수시 관내 사회복지시설에 기부될 예정이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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