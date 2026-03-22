한국은행 총재 후보에 신현송 국제결제은행 통화경제국장 지명
새 한국은행 총재 후보로 신현송 국제결제은행(BIS) 통화경제국장이 지명됐다.
22일 이규연 청와대 홍보소통수석은 브리핑에서 이같이 발표했다.
이 수석은 신 후보자에 대해 “학문 깊이와 실무적 통찰력을 모두 갖춘 국제금융과 거시경제의 세계적인 권위자”라고 소개했다.
그러면서 “중동 사태로 인해 국제 경제의 불확실성이 더 커지고 있으며 물가가 오를 가능성이 있는 상황”이라며 “물가 안정에 더해 국민경제 성장까지 조화롭게 이룰 수 있는 적임자라고 판단했다”고 전했다.
신 후보자는 영국 옥스퍼드대·런던정경대 교수, 미국 프린스턴대 교수, 미국 뉴욕 연방준비은행 금융자문위원, 국제통화기금(IMF) 상주학자 등을 역임했다. 이명박 정부 시절이던 2010년에는 청와대 국제경제보좌관을 지내기도 했다.
이 수석은 ‘신 후보자가 국외 활동을 해 온 탓에 국내 경제 현안에 상대적으로 취약한 것 아니냐’는 취지의 질문에 “국내 통화정책 분야에도 계속 관심을 갖고서 세미나 참석 등을 활발하게 해 온 것으로 안다”고 설명했다.
이어 “중동 상황에서 볼 수 있듯 최근에는 국제 경제와 국내 경제를 구분할 수 없는 흐름”이라며 “이런 상황에서 더욱 이 분의 전문성이 돋보일 것”이라고 기대감을 드러냈다.
이 후보자는 이후 국회 재정경제위원회의 인사청문회 등 임명을 위한 절차를 밟는다.
이창용 현 한국은행 총재는 2022년 4월 임명 이후 4년간의 임기를 마치고 현직을 떠나게 된다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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