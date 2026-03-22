홍명보호 합류 앞둔 옌스, 멀티골 폭발…손흥민은 또 침묵

옌스 카스트로프가 21일(현지시간) 독일 쾰른 라인에네르기 경기장에서 열린 쾰른과의 2025-2026 분데스리가 27라운드 경기에서 득점 후 기뻐하고 있다. AP연합뉴스

경기 최우수선수로 뽑힌 카스트로프는 “단연코 내 커리어에서 가장 멋진 골”이라고 말했다.

이강인이 21일(현지시간) 프랑스 니스 알리안츠 리비에라에서 열린 니스와의 2025-2026 리그1 27라운드 원정 경기에서 볼 경합을 하고 있다. AP연합뉴스

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