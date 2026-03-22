남양주시, 드론 단속으로 하천·계곡 불법행위 근절
경기 남양주시가 여름철을 앞두고 하천·계곡·산림 불법행위 근절을 위해 드론 단속과 주민 소통을 병행한 특별정비에 착수했다.
남양주시는 지난 20일 수동면 일대에서 하천·계곡·산림 내 불법 영업행위와 시설물 설치를 사전에 차단하기 위한 특별정비를 본격 추진했다.
이번 조치는 여름철 성수기를 앞두고 시민들이 안전하고 쾌적하게 자연환경을 이용할 수 있도록 하기 위한 선제 대응이다.
이날 수동계곡 일대에서는 드론을 활용한 항공 촬영이 진행됐다. 시는 고해상도 영상을 통해 사각지대 없이 불법행위 여부를 정밀 점검하며 단속의 실효성을 높였다. 현장에는 김상수 부시장이 참석해 드론 운영 상황과 조사 과정을 직접 점검하고 직원들을 격려했다.
같은 날 수동면 주민센터에서는 상인회와 지역 주민 10여명이 참여한 간담회도 열렸다. 단속 중심의 일방적 대응에서 벗어나 현장의 목소리를 듣고 애로사항을 공유하는 자리로, 자율적인 참여를 기반으로 한 불법행위 예방과 질서 확립 방안이 논의됐다.
시는 이번 특별정비 기간인 3월 동안 드론을 활용한 지속적인 모니터링을 이어가는 한편, 주요 계곡 상인회 및 지역 주민과의 협력체계를 강화할 계획이다. 이를 통해 하천·계곡·산림 전반에 대한 체계적인 관리 기반을 구축한다는 방침이다.
김상수 부시장은 “하천과 계곡, 산림은 시민 모두의 소중한 자산”이라며 “강력한 단속과 지역사회의 자발적 협력을 바탕으로 누구나 찾고 싶은 쾌적한 수동계곡을 만들어 가겠다”고 밝혔다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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