정원오 ‘도이치 동행’ 한준호는 ‘중수청법 불참’…與 예비경선 과열 조짐

정 후보 측은 “예비경선이 소모적 네거티브 경연으로 전락하고 있는 데 깊은 유감을 표한다”며 성공버스는 성동구의 교통 사각지대를 해소했음을 강조했다. 도이치모터스 논란 관련해서는

검찰개혁 강경파인 추미애 예비후보는 페이스북을 통해 2020년 법무부장관 시절부터 검찰개혁을 추진해왔다는 회고를 밝히며 선명성 경쟁에서 한발 앞서 나갔다.

전남광주통합특별시장 선거에선 ‘허위 득표율 문자’ 논란이 불거졌다. 지난 20일 예비경선 결과로 경선 후보 5인을 발표하는 자리에서 후보자별 순위와 득표율을 공개하지 않았는데, 이후 허위 득표율이 유포되는 사태가 발생한 것이다. 이에 민형배 후보는 “명백한 경선 테러”라며 당 지도부에 예비경선 결과를 밝히고 허위 득표율 문자 배포의 배후를 밝히라고 촉구했다.