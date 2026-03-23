[단독] 판결문에 “존재하지 않는 사건번호”… AI 양산 가짜 지식이 쌓인다

대법원, AI 활용 허위 주장·증거 대응 TF 보고서 발간

학계 ‘저질 논문’ 검증도 골머리

으로 인한 허위 주장·증거 제출 사례를 수집하고 대응 방안을 모색했다. 보고서는 이달 내 법원 내부에 배포된다. 법원행정처 관계자는 23일 “AI는 기술적·구조적으로 환각 현상이 발생할 우려가 크다”며 “속이려는 의도로 허위 판례 또는 위·변조된 증거를 제출할 수 있어 이에 대응하는 TF를 구성했다”고 밝혔다.

대법원 법원행정처가 지난달 20일 개시한 허위 사건번호 확인 서비스. 사법정보공개포털에서 직접 사건번호를 입력해 사건의 실재 여부를 확인할 수 있다. 사법정보공개포털 캡처