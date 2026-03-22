CNN “죽음 축하한 트럼프… 몰지각 도 넘어”

트럼프 “FBI 전 국장, 죽어서 기쁘다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 20일(현지시간) 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 전용기 ‘에어포스 원’에 탑승하며 손을 흔드는 모습. AFP연합뉴스

로버트 뮬러

이제 더 이상 무고한 사람들을 해칠 수 없다”고 말했다.

로버트 뮬러 전 미국 FBI 국장. AP연합뉴스

2017년 특별검사로 임명돼 러시아의 2016년

대선 개입과 트럼프 캠프와의 연계 여부를 조사한 인물이다.

“매우 존중하는 대화였다”고 주장했다. 하지만 백악관은 결국 그 발언을 사실상 인정하는 듯한 태도를 보였다고 블레이크 기자는 부연했다.

존 매케인 전 미국 공화당 상원의원. AP연합뉴스

2008년 미 대선에서 버락 오바마 당시 민주당 후보와 맞붙은 공화당 후보이기도 하다.

미시간주 민주당 하원의원인 데비 딩겔은

콜린 파월 전 미국 국무장관. AP연합뉴스

RINO(명목상 공화당원)’이라고 부르며

“항상 다른 공화당원을 가장 먼저 공격하던 인물”이라고 비난했다.

공개적으로 트럼프를 비판한 인물이었다. 2016년과 2020년 대선에서는 트럼프에게 반대표를 던졌다.

존 F 케네디 전 미국 대통령의 손녀이자 환경 저널리스트인 타티아나 슐로스버그(오른쪽 두 번째). AP연합뉴스

그에 앞서 몇 주 전에는

트루스소셜에 올린 글에서 라이너 부부의 죽음을 ‘매우 슬픈 일’이라고 표현하면서도

게시글 대부분을 라이너의 반트럼프 성향을

비난하는 데 할애했다.

영화감독 롭 라이너. AP연합뉴스

광적인 집착으로 사람들을 미치게 만드는 인물’로 평가하며 “

최근에는 그 편집증이 새로운 수준에 이르렀다”고 덧붙였다. 이 게시물은 공화당 인사들로부터도 비판을 받았다.

불과 3개월 뒤 트럼프는 다시 같은 모습을 보이고 있다”며 “