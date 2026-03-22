“전화 왜 안 받아” 여친 차 부순 40대 벌금형
자신의 전화를 받지 않는다는 이유로 여자친구의 차량을 파손한 혐의 등으로 기소된 40대 남성에게 법원이 벌금형을 선고했다.
울산지법 형사3단독 이재욱 부장판사는 특수재물손괴 및 소방기본법 위반 등의 혐의로 기소된 A씨에게 벌금 500만원을 선고했다고 22일 밝혔다.
A씨는 지난해 9월 오전 여자친구 B씨가 밤새 전화를 받지 않자 분노를 참지 못하고 B씨의 주거지를 찾아간 것으로 조사됐다.
지하주차장에 도착한 A씨는 미리 준비한 흉기로 B씨 소유 승용차의 타이어 4개를 잇달아 찔러 펑크를 내고, 양쪽 사이드미러를 발로 차 부쉈다.
A씨의 범행은 여기서 그치지 않았다. 그는 쇠파이프로 B씨의 집 1층 공동출입문을 내리치며 위협적인 상황을 연출했으며, 출입문 인근에 쌓여 있던 종이상자에 담배꽁초를 던져 불을 붙이기도 했다.
다행히 큰 화재로 번지지는 않았으나, 자칫 대형 인명 피해로 이어질 수 있었던 위험천만한 상황이었다.
조사 과정에서 A씨는 “연락이 닿지 않아 화가 난 나머지 우발적으로 범행을 저질렀다”며 혐의를 모두 인정했다.
재판부는 “피고인은 흉기와 쇠파이프 등 위험한 물건을 사용해 피해자의 재산을 손괴했을 뿐만 아니라, 과실로 불을 질러 공공의 위험을 초래했다는 점에서 죄질이 가볍지 않다”고 지적했다.
다만 “피고인이 범행을 인정하며 반성하고 있는 점, 피해자가 처벌을 원하지 않는다는 의사를 밝힌 점, 동종 전력이 없는 초범인 점 등을 종합적으로 고려해 형을 정했다”고 양형 이유를 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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