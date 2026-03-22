경기도민 ‘건강생활실천율’, 전국 웃돌았다
지난해 경기도민의 금연·절주·걷기를 모두 실천하는 복합지표인 ‘건강생활실천율’이 전국 실천율을 웃돌은 것으로 조사됐다.
경기도는 도내 48개 보건소에서 실시한 지난해 지역사회건강조사의 주요 결과를 22일 발표했다.
발표에 따르면 경기도민의 건강생활실천율은 38.9%로 나타났다.
이는 전국 평균인 36.1%보다 높은 수치다.
시·군·구별로는 광명시가 56.4%로 가장 높았으며 용인시 수지구 52.9%, 성남시 분당구 52.4% 등이 비교적 높은 수준을 보였다.
흡연 영역에서도 ‘남자 현재흡연율’이 28.5%로, 전국 평균 32.2%보다 낮아 좋은 수준을 보였다.
시·군·구별로는 용인시 수지구가 13.3%로 가장 낮았으며 과천시 17.3%, 화성시 동탄 18.1% 등이 비교적 낮은 수치를 보였다.
음주 영역에서는 ‘연간 음주자의 고위험음주율’이 14.1%로 최근 3개년 동안 지속적으로 감소하는 모양새다.
이는 전국 평균치 15.8%보다 낮았으며 도내에서는 과천시가 5.4%로 가장 낮아 좋은 수준을 나타냈다.
이처럼 경기도민의 주요 건강행태 지표가 전국과 비교해 전반적으로 양호한 수준인 것으로 조사됐다.
지역사회건강조사는 지역주민의 건강수준과 건강행태를 파악하기 위해 매년 실시하는 국가 승인 통계조사이다.
지난해 조사는 5월 16일부터 7월 31일까지 표본가구로 선정된 만 19세 이상 성인을 대상으로 조사원이 가구를 방문해 일대일 면접 방식으로 진행됐다.
조사 항목은 흡연, 음주, 신체활동, 영양 등 건강행태와 고혈압, 당뇨병 등 만성질환을 포함한 전국 공통 조사표(19개 영역 169개 문항)와 경기도 지역의 특성을 반영한 지역 선택 조사표(4개 영역 14개 문항)로 구성됐다.
도내 성인 4만3637명이 조사에 참여했다.
성현숙 경기도 보건의료정책과장은 “경기도의 주요 건강지표가 전국 대비 양호하게 나타났다”며 “이번 결과를 바탕으로 지역간 건강 격차를 줄이고 도민의 건강증진을 위한 정책을 추진해 나갈 계획”이라고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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