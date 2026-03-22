배틀그라운드 모바일, ‘아폴로 오토모빌’과 협업

크래프톤의 ‘배틀그라운드 모바일’이 독일 하이퍼카 브랜드 아폴로 오토모빌과 컬래버레이션을 진행한다.

이번 협업은 이달 20일부터 오는 5월 11일까지 진행한다. 이용자들은 아폴로의 하이퍼카를 전장에서 직접 경험할 수 있다.