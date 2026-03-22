배틀그라운드 모바일, ‘아폴로 오토모빌’과 협업
크래프톤의 ‘배틀그라운드 모바일’이 독일 하이퍼카 브랜드 아폴로 오토모빌과 컬래버레이션을 진행한다.
이번 협업은 이달 20일부터 오는 5월 11일까지 진행한다. 이용자들은 아폴로의 하이퍼카를 전장에서 직접 경험할 수 있다.
이번 협업을 통해 이용자들은 아폴로 인텐사 이모지오네와 아폴로 프로젝트 에보 등 두 가지 하이퍼카 모델을 만나볼 수 있다. 인텐사 이모지오네는 전 세계 단 10대만 생산된 모델이다. ‘템페스트’ ‘쇼다운’ ‘팬텀 바이올렛’, ‘몰턴 인퍼노’ 등 총 4가지 전용 색상으로 제공된다. 자연에서 영감을 받은 조형적 디자인과 공기역학 기술을 바탕으로 한 강렬한 존재감을 구현했다.
프로젝트 에보는 아폴로의 엔지니어링 전통을 계승한 모델로, ‘빙하’, ‘일몰’, ‘빛나는 골드’ 등 3가지 색상으로 출시된다. 대담한 차체 라인과 상징적인 버터플라이 도어 디자인을 경험할 수 있다.
이와 함께 이용자들은 아폴로 패러슈트, 아폴로 오브제, 아폴로 스페이스 기프트 등 다양한 테마 아이템을 통해 전장에서 아폴로 브랜드의 개성을 표현할 수 있다. 또한 모든 아폴로 차량 색상 7종을 수집하면 특별한 인게임 효과가 해금된다.
이번 아폴로 협업은 배틀그라운드 모바일 출시 8주년 기념 이벤트의 일환으로 진행된다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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