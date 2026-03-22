시사 전체기사

배틀그라운드 모바일, ‘아폴로 오토모빌’과 협업

입력:2026-03-22 14:01
공유하기
글자 크기 조정

크래프톤의 ‘배틀그라운드 모바일’이 독일 하이퍼카 브랜드 아폴로 오토모빌과 컬래버레이션을 진행한다.

이번 협업은 이달 20일부터 오는 5월 11일까지 진행한다. 이용자들은 아폴로의 하이퍼카를 전장에서 직접 경험할 수 있다.

이번 협업을 통해 이용자들은 아폴로 인텐사 이모지오네와 아폴로 프로젝트 에보 등 두 가지 하이퍼카 모델을 만나볼 수 있다. 인텐사 이모지오네는 전 세계 단 10대만 생산된 모델이다. ‘템페스트’ ‘쇼다운’ ‘팬텀 바이올렛’, ‘몰턴 인퍼노’ 등 총 4가지 전용 색상으로 제공된다. 자연에서 영감을 받은 조형적 디자인과 공기역학 기술을 바탕으로 한 강렬한 존재감을 구현했다.

프로젝트 에보는 아폴로의 엔지니어링 전통을 계승한 모델로, ‘빙하’, ‘일몰’, ‘빛나는 골드’ 등 3가지 색상으로 출시된다. 대담한 차체 라인과 상징적인 버터플라이 도어 디자인을 경험할 수 있다.

이와 함께 이용자들은 아폴로 패러슈트, 아폴로 오브제, 아폴로 스페이스 기프트 등 다양한 테마 아이템을 통해 전장에서 아폴로 브랜드의 개성을 표현할 수 있다. 또한 모든 아폴로 차량 색상 7종을 수집하면 특별한 인게임 효과가 해금된다.

이번 아폴로 협업은 배틀그라운드 모바일 출시 8주년 기념 이벤트의 일환으로 진행된다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
트럼프의 최후통첩 “48시간 안에 호르무즈 개방 않으면 이란 발전소 초토화”
‘중고나라’에도 캄보디아 범죄조직…1400여명에 67억원 사기
李대통령 “다주택 유리한 제도 만든 공직자들이 문제…배제해야”
AI가 대체 못할 영유아 교육…“눈으로 말하는 법을 알까요”
BTS “광화문공연 도와주신 분들 감사하고 죄송” 연신 언급
[단독] 화재 공장 대표, “깊은 애도” 사과…지난해 정부 훈장도
사망자 9명 발견된 대전 공장 헬스장, 도면에 없었다
日-이란, 호르무즈해협 협의 시작 소식에… 정부 “이란 등과 소통”
국민일보 신문구독