외국인이 가장 좋아하는 식당은 BHC…2위는 ‘닭한마리’
한국을 찾은 외국인 관광객은 닭 요리를 좋아하는 것으로 나타났다. 외국인들이 가장 많이 찾은 식당 1위는 BHC 치킨, 2위는 ‘닭한마리’를 파는 ‘진할매원조닭집’였다.
22일 외국인 결제 플랫폼 ‘와우패스’ 운영사 오렌지스퀘어는 지난해 결제 데이터를 바탕으로 분석한 K-푸드·K-뷰티 소비 트렌드를 발표했다.
그 결과, 외국인 관광객이 가장 많이 찾은 K-푸드 메뉴 1위는 닭 요리였다. 결제 금액 상위권 매장을 분석한 결과 ‘BHC 치킨’이 전체 1위를 차지했다. ‘닭한마리’ 메뉴로 승부하는 ‘진할매원조닭집’이 2위를 기록했다. 이어 소고기 전문점 ‘영천영화식육식당’과 ‘오다리집간장게장’, 육회 전문점 ‘부촌’ 순으로 5위권에 이름을 올렸다.
방한객의 출신 지역별 선호도는 뚜렷한 차이를 보였다. 일본과 북미 관광객은 구이용 고기를 가장 선호한 반면, 대만과 홍콩 지역 관광객은 장어 요리에, 중국 관광객은 국밥에 지갑을 열었다.
특히 독일 관광객 사이에서는 김밥 결제 비중이 높았다. 이는 지난해 인기를 끈 '케이팝 데몬 헌터스'를 통해 접한 한국 음식 문화를 직접 체험하려는 욕구가 반영된 것으로 풀이된다.
식사 시간대별로는 아침에는 가벼운 빵과 커피를 선호했다. 점심(63%)과 저녁(75%) 시간대에는 압도적인 비율로 한식을 선택했다.
K-뷰티로 대변되는 의료 소비는 여행 후반부에 발생하는 경향을 보였다. 전체 여행 일정을 20개 구간으로 나눠 분석한 결과, 피부과 및 성형외과 결제 비중이 가장 높은 시점은 출국 직전인 '여행 후기(10%)' 단계인 것으로 나타났다.
이러한 소비 패턴은 대만(20%), 중국(16%), 홍콩(14%), 일본(10%) 등 아시아권은 물론 유럽·북미(10%) 지역 관광객에게서도 유사하게 관찰됐다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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