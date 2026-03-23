고증으로 빚은 웨스테로스 탐험
넷마블 ‘왕좌의 게임: 킹스로드’ 시연
반격의 손맛 잘 살려… 원작의 감성 구현도
넷마블이 HBO의 인기 드라마 ‘왕좌의 게임’ IP를 활용해 개발한 오픈월드 액션 RPG ‘왕좌의 게임: 킹스로드’는 앞서 서구권에서 선출시한 게임 답게 높은 완성도를 갖추고 있었다. 지난 20일 미디어 시연회에서 경험한 이 게임은 중세 판타지 세계관을 정교하게 묘사하며 원작 팬들의 기대를 충족시킬 만한 완성도를 보여주었다.
수풀과 나무를 헤치며 나아가는 주인공의 모습부터 갑옷의 질감, 캐릭터의 세밀한 표정까지 고퀄리티로 재현된 걸 확인할 수 있었다. 점프와 구르기 등 자연스러운 모션은 조작의 몰입감을 더했다. 다양한 커스터마이징 기능 역시 자신만의 캐릭터를 구축하는 재미를 준다.
전투 시스템은 소울라이크 장르의 강점을 영리하게 흡수했다. 상대의 공격을 받아낸 뒤 반격해 치명상을 입히고 다양한 스킬로 연계하는 재미가 일품이다. 조작 자체는 간편하게 설계되었으나 보스의 복잡한 패턴을 읽고 대응해야 하는 만큼 적잖은 ‘뇌지컬’도 요구한다.
실시간으로 두 가지 무기를 교체하며 싸우는 전략적 요소는 전투의 단조로움을 피하게 한다.
성장 시스템은 직관적이다. 새로운 스킬을 하나씩 익히며 숙련도를 높이는 과정이 자연스럽고 레벨업 시 얻는 포인트를 능력치나 스킬에 배분하는 방식도 복잡하지 않다.
무엇보다 원작 시즌4를 배경으로 하는 스토리 전개가 자연스러워 브라운관으로 보던 세계를 직접 조작하는 즐거움이 크다.
백미는 크라켄과의 보스 대전이었다. 강력한 촉수 공격을 피하며 페이즈별 공략법을 숙지해야 하는 이 전투는 개인의 피지컬과 협동심을 동시에 시험한다. 특히 발리스타를 이용해 크라켄의 약점을 공략하는 팀워크는 긴장감을 배가시켰다.
기존 다크소울류 게임들과 비교했을 때 확실한 차별성을 찾기 어렵다는 점은 숙제로 남는다. 이미 검증된 스토리라인 위에 눈높이가 높아진 게이머들을 사로잡을 이 게임만의 독창적인 킬링 콘텐츠가 얼마나 잘 구현되느냐가 흥행의 관건이 될 것으로 보인다.
넷마블은 다음 달 23일까지 스팀을 통해 비공개 테스트 참가자를 모집한다. 실제 테스트는 17일부터 24일까지 진행한다. 아시아 정식 출시에 앞서 게임성을 최종 점검하는 과정이다.
현재 공식 홈페이지와 앱 마켓 등을 통해 사전등록이 진행 중이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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