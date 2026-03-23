고증으로 빚은 웨스테로스 탐험

넷마블 ‘왕좌의 게임: 킹스로드’ 시연

반격의 손맛 잘 살려… 원작의 감성 구현도

시연회에서 경험한 이 게임은 중세 판타지 세계관을 정교하게 묘사하며 원작 팬들의 기대를 충족시킬 만한 완성도를 보여주었다.

수풀과 나무를 헤치며 나아가는 주인공의 모습부터 갑옷의 질감, 캐릭터의 세밀한 표정까지 고퀄리티로 재현된 걸 확인할 수 있었다. 점프와 구르기 등 자연스러운 모션은 조작의 몰입감을 더했다. 다양한 커스터마이징 기능 역시 자신만의 캐릭터를 구축하는 재미를 준다.