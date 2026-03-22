최기상 수석사무부총장 “보완수사권 필요 없다” 4가지 이유
최기상, “보완수사권 사례 극히 예외적…절차로 충분”
최기상, “보완수사권, 장기 불안 속 피해자·피의자 고통”
더불어민주당 수석사무부총장을 맡고 있는 최기상 의원이 “공소청 검사의 보완수사권은 전혀 필요 없다”는 입장을 밝혔다. 중대범죄수사청·공소청 설치법이 통과된 후 검찰개혁의 핵심 쟁점이 될 ‘보완수사권 존치 여부’를 두고 당의 입장을 선제적으로 강조한 것으로 해석된다.
최 의원은 지난 20일 페이스북을 통해 이같이 밝히며 보완수사권이 필요하지 않은 이유 4가지를 들었다. 첫째로 보완수사권이 필요한 경우가 극히 예외적이란 이유다. 최 의원은 “중대범죄일수록 공소시효가 긴데 그 기간에도 기소 여부를 판단하지 못한 극히 예외적 상황은 절차적 보완으로 대응할 문제이지 수사·기소 분리 원칙을 흔드는 근거가 될 수는 없다”고 밝혔다.
또 보완수사권이 피의자와 피해자 모두에게 고통을 지속시킨다고 주장했다. 그는 “보완수사권이 주어지면 검사는 ‘보완수사가 필요하다’는 이유로 공소시효가 만료할 때까지 사건 종결을 늦출 유인이 생긴다”며 “그 결과 피의자·피해자·그 가족 모두가 장기간 불안 속에서 생업과 학업, 사회적 관계까지 무너질 위험에 빠진다”고 말했다.
형사사법 제도에 대한 지적도 이어졌다. 최 의원은 “형사사법의 중심은 밀실 수사가 아닌 공개된 재판이어야 한다”며 “국민의 인권은 밀실 수사 단계의 확대가 아니라 공개된 재판 절차 속에서 보장된다”며 수사 단계보다 재판 단계에서의 증거조사가 중요함을 강조했다.
또 “보완이 더 필요하다면 기존 피해자의 이의신청, 보완수사요구 등을 강화하면 된다”며 “기소자이면서 추가 수사 주체가 되는 구조를 허용하는 건 수사·기소권 분리를 통한 권한 집중 구조 해소라는 시대적 과제에 역행하는 것”이라고 지적했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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