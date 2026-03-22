장동혁 “대구시민 납득할 후보, 공정한 경선할 것” 약속
22일 지역 의원들과 비공개 회의…참석자들, 인위적 컷 오프 반대 뜻 전해
국민의힘 장동혁 대표는 22일 대구시장 공천방식에 대해 “시민들께서도 납득할 수 있는 경쟁력 있는 후보를 내는 공천이 되도록 역할을 다하겠다”고 강조했다.
장 대표는 이날 오전 대구시당에서 대구시장 공천 관련, 지역 국회의원들과 비공개 연석회의를 한 뒤 기자들에게 이같이 말했다.
그는 회의에서 나눈 대화에 대해서는 “대구시장 공천은 대구시민들을 믿고 대구시민들이 가장 경쟁력 있는 후보를 선택할 수 있도록 시민 공천을 해달라는 그런 취지로 저는 받아들였다”고 했다.
이어 “오늘 전해들은 지역 민심을 공천관리위원장과 충분히 소통해 공천 과정에 반영되도록 하겠다”고 덧붙였다.
최근 공천 방식을 둘러싼 당내 혼선에 대해서는 “여러 이야기가 나온 데 대해 당 대표로서 죄송스럽게 생각한다”라고 했다.
장 대표는 구체적인 공천 방식에 대해서는 말을 아꼈다.
그는 중진 컷오프 등 구체적인 공천 방식에 관해 묻자 “경선에 참여했던 분들 지지자들의 표심이 갈라지거나 분산되지 않는 것도 중요하다”며 “그런 점들까지 고려해서 공정한 경선이 되도록 대표로서 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.
다만, 이날 회의에 참석한 권영진 의원은 “회의에 참석한 의원들이 (중진)인위적 컷오프는 안 된다는 뜻을 전달했고, 장 대표도 그렇게 이해한 것으로 안다”고 회의 분위기를 전했다.
회의에는 장 대표와 정희용 사무총장, 박준태 비서실장과 대구시장에 출사표를 던진 주호영·윤재옥·추경호·유영하·최은석 의원을 포함해 지역의원 12명이 모두 참석했다.
약 40분가량 회의가 이어진 가운데 일부 당원이 회의장 밖에서 공천 방식에 대해 항의하는 소동이 빚어지기도 했다.
대구=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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