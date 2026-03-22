가평군, 경기도생활체육대축전 민간추진단 출범
경기 가평군이 경기도생활체육대축전 성공 개최를 위해 민간추진단을 출범시키고 본격적인 홍보 활동에 돌입했다.
가평군은 지난 19일 음악역 1939에서 ‘2026 경기도생활체육대축전 민간추진단 발대식’을 열고 추진단 운영을 공식화했다. 발대식에는 서태원 군수를 비롯해 군의회와 도의회 관계자, 체육회 인사, 6개 읍면 추진단원 등 150여명이 참석해 대회의 성공 개최를 다짐했다.
특히 행사에서는 내빈과 추진단원들이 함께한 성공 기원 퍼포먼스를 통해 대축전의 시작을 알리고 현장 분위기를 고조시켰다. 이번 발대식을 계기로 추진단은 본격적인 활동에 나설 예정이다.
민간추진단은 향후 지역 내 주요 다중밀집지역과 관광지를 중심으로 홍보 캠페인을 전개하고, 외식 및 숙박업소 등을 방문해 대회 참여를 독려하는 등 현장 중심의 홍보 활동을 추진한다.
군은 앞서 지난 2월까지 6개 읍면 추진단을 재정비하고, 2025년 경기도체육대회 참여 인력을 중심으로 조직을 정예화해 결속력과 운영 효율성을 강화했다.
또한 ‘군민과 함께 만드는 체육대회’를 슬로건으로 내걸고, 추진단을 통해 대회 준비 상황을 공유하며 범군민 참여 분위기를 확산해 나갈 방침이다.
군 관계자는 “민간추진단이 군민과 대회를 연결하는 핵심 가교 역할을 할 것”이라며 적극적인 참여를 당부했다.
한편, 제20회 경기도장애인생활체육대축전은 오는 8월 28일부터 29일까지, 제27회 경기도생활체육대축전은 9월 11일부터 13일까지 각각 가평군 전역에서 개최될 예정이다.
가평=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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