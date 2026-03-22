노후 연립, 청년 보금자리로 탈바꿈…강릉 강원형 임대주택 첫삽
강원도 강릉시 입암동 노후 연립주택이 청년, 신혼부부를 위한 보금자리로 탈바꿈한다.
강원도와 강릉시는 지난 20일 강릉시 입암지구에서 ‘강원형 공공임대주택 건립공사 착공식’을 개최했다. 공공임대주택은 국도비 등 268억원을 투입해 지상 10층, 80세대 규모로 조성된다. 청년 52세대, 신혼부부 24세대, 주거약자 4세대가 거주한다. 2027년 12월 준공 및 입주가 목표다.
거주자를 위한 맞춤형 설계를 적용해 33㎡, 62㎡, 76㎡ 등 주거면적을 다양화했다. 1인 가구를 위한 공동세탁실, 신혼부부를 위한 아이 놀이공간 등 입주민 편의시설도 함께 들어선다.
사업은 붕괴 위험으로 E등급 판정을 받은 노후 연립주택을 철거하고 해당 부지에 임대주택을 짓는 방식으로 추진된다. 장기간 방치되며 도시 미관을 해치고 각종 민원이 발생하던 공간을 공공임대주택으로 재탄생 시킨다는 점에서 의미가 있다.
재난위험 요소를 해소하는 동시에 주거약자를 위한 주거 공간을 마련함으로써 도시환경 개선과 주거 안정이라는 두 가지 효과를 동시에 거두는 사례라고 도는 평가했다.
도는 올해 강릉 입암지구를 포함해 5개 시군, 총 460세대 규모의 공공임대주택을 추가로 착공할 예정이다.
강원형 공공임대주택은 도와 시군 주도로 지역 맞춤형 공공임대주택을 공급하는 사업이다. 청년, 신혼부부 등의 지역 정착을 유도하고 안정적인 주거환경을 조성하기 위한 것이다.
기존 공공임대주택과 달리 지자체 예산 직접 지원을 통한 사업 안정성 확보, 행정 간소화 절차를 통한 신속한 추진, 청년층‧신혼부부 맞춤형 특화설계, 시세 대비 저렴한 임대료 등 장점을 갖고 있다.
공공임대주택은 내년 착공 예정인 평창 횡계지구와 기존에 준공된 사업까지 포함하면 영월, 홍천, 태백, 정선, 강릉, 화천, 삼척, 평창 등 도내 8개 시군 742세대에 이른다.
김진태 강원지사는 22일 “강원형 공공임대주택은 강릉시가 직접 설계에 참여해 주민 수요를 반영할 수 있고 저렴한 비용으로 주거할 수 있다는 장점이 있다”며 “앞으로 강원형 공공주택을 더욱 확대 공급해 나가겠다”고 말했다.
김홍규 강릉시장은 “공공임대주택이 주거안정에 대한 실질적인 도움으로 청년층의 인구유출을 방지하고, 지역에 기반을 닦는 동안 주거에 대한 고민을 덜어 줄 것으로 기대한다“고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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