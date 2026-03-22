영흥도 해상 카약 양식장 걸림 사고… 2명 구조
인천해양경찰서는 영흥도 인근 해상에서 카약이 양식장 시설에 걸리는 사고가 발생해 고립된 2명을 무사히 구조했다고 22일 밝혔다.
전날 오후 4시29분쯤 인천시 옹진군 진두항에서 출항한 카약 4척(4명)이 풍도 인근 해상에서 돌아오던 중 김 양식장 시설에 걸렸다.
신고를 받고 현장에 출동한 해경은 카약 4척 중 2척(2명)이 양식장에 고립된 상태인 것을 확인했다. 이에 영흥파출소 소속 구조대원들이 현장에 투입돼 60대 A씨와 B씨를 안전하게 구조했다.
구조대원들은 당시 거센 조류를 거슬러 약 200m를 직접 수영해 접근해야 했다. 이 과정에서 A씨는 스스로 양식장을 벗어나려다 중심을 잃고 바다에 빠졌다가 가까스로 카약에 다시 올라탔다. 구조 이후 저체온 증세를 호소했으나, 현재 건강 상태는 양호한 것으로 파악됐다.
구조된 2명은 연안구조정으로 옮겨 진두항으로 이송된 뒤 소방당국에 인계됐다. 운항이 어려운 카약 2척은 예인 조치 후 진두항으로 안전하게 입항시켰다.
인천해경 관계자는 “출항 후 입항 과정에서 양식장을 인지하지 못해 진입한 것으로 보인다”며 “날씨가 따뜻해지면서 레저 활동이 증가하는 만큼 출항 전 기상과 물때를 반드시 확인하고 주변 양식장 등 장애물을 사전에 파악하는 등 안전에 각별히 유의해 달라”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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