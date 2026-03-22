영흥도 해상 카약 양식장 걸림 사고… 2명 구조

인천해양경찰서 영흥파출소 소속 구조대원들이 21일 영흥도 인근 해상에서 김 양식장에 걸린 카약을 구조하고 있다. 인천해경 제공

구조대원들은 당시 거센 조류를 거슬러 약 200m를 직접 수영해 접근해야 했다.