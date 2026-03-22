김효주, 파운더스컵서 통산 8승 파란불…코다에 5타 앞서
김효주의 샷감이 연일 뜨겁다.
김효주는 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 멘로파크의 샤론하이츠 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6542야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 포티넷 파운더스컵(총상금 300만달러) 사흘째 3라운드에서 보기 3개를 범했으나 이글 1개와 버디 7개를 쓸어 담아 6언더파 66타를 쳤다.
중간합계 17언더파 199타를 기록한 김효주는 세계랭킹 2위 넬리 코다(미국)의 추격을 5타 차 2위로 따돌리고 사흘 내내 선두 자리를 지켰다.
비회원 신분으로 출전했던 2014년 에비앙 챔피언십에서 LPGA투어 첫 승을 거둔 김효주는 2015년 이 대회에서 회원 신분으로 첫 우승한 인연이 있다. 이후 작년 포드 챔피언십까지 5승을 추가했다.
김효주는 이날 티샷이 6차례나 페어웨이를 놓치고 아이언샷도 4차례나 온그린에 실패했지만 발군의 퍼트감으로 타수를 줄여 나갔다. 이날 김효주가 잡은 퍼트수는 27차례였다.
김효주는 이날 1번 홀(파4) 첫 버디로 기분좋은 출발을 했다. 3번 홀(파4)과 4번 홀(파3) 연속 버디에 이어 5번 홀(파5)에선 이글, 6번 홀(파4)에서 또 다시 버디를 잡아 초반 6개 홀에서 6타를 줄인 맹타를 휘둘렀다.
7번 홀(파5) 보기를 10번 홀(파5)에서 버디로 맞바꾼 김효주는 11번 홀(파4)과 13번 홀(파3) 연속 보기로 기세가 한 풀 꺾였다. 하지만 13번 홀(파3)과 16번 홀(파4)에서 버디를 추가해 5타 차 단독 선두로 라운드를 마쳤다.
최혜진은 보기 4개에 버디 7개를 묶어 3언더파 69타를 쳐 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국) 등과 함께 공동 5위(중간합계 9언더파 207타)에 자리했다.
이날 4타를 줄인 ‘덤보’ 전인지는 공동 9위(중간합계 8언더파 208타)에 자리했다. 턱걸이로 컷을 통과한 김세영은 이날 6타를 줄여 유해란과 함께 공동 18위(중간합계 6언더파 210타)로 순위를 끌어 올렸다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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