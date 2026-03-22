“비극 되풀이 막는다”… 울산시·교육청, 위기가구·학생 보호 총력
울산시와 시 교육청이 최근 울주군에서 발생한 일가족 5명 사망 사건과 같은 비극을 방지하기 위해 복지 사각지대 해소를 위한 강력한 사회 안전망 구축에 나선다.
울산시는 아동·노인 등 특정 계층에 한정됐던 기존 감시망을 전 시민으로 확대하는 ‘위기가구 발굴·연계 종합대책’을 추진한다고 22일 밝혔다.
이번 대책은 ‘발굴-연계-보호’ 전 과정을 촘촘하게 강화해 복합적 위기에 처한 가구를 선제적으로 돕는 데 중점을 뒀다.
시는 우선 유관기관과의 실시간 공조 체계를 가동한다. 울산경찰청, 울산소방본부와 협력해 자살 시도나 가정폭력, 극심한 생활고가 의심되는 현장이 포착되면 즉시 복지부서에 통보하도록 시스템을 정비한다.
이를 통해 복지 공무원이 현장을 즉각 확인하고 긴급 지원에 나설 수 있는 대응력을 높일 방침이다.현장 인력의 전문성도 높인다.
명예사회복지공무원과 일선 복지 담당자를 대상으로 상담 및 위기 징후 포착 교육을 확대해 이웃의 위험 신호를 조기에 발견하도록 한다.
또한, 긴급 상황 시 보호 공백을 막기 위해 일시 보호시설 연계를 늘리고, 사회복지공동모금회 등 민간과 협력해 생계비 및 돌봄 지원 규모도 확대할 예정이다.
교육당국 역시 위기 학생 관리에 고삐를 죈다. 울산시교육청은 ‘위기 학생 관리 및 심리지원 대책’을 마련하고, 사건이 발생한 학교의 학생과 교직원을 대상으로 심리 치료를 지원한다.
특히 정신건강전문가 긴급지원팀과 ‘학생 마음바우처’ 사업을 통해 중장기적인 상담 체계를 운영하는 한편, 미취학·결석 학생 관리 및 아동학대 의심 사례 대응 시스템을 전면 재점검해 사각지대를 최소화할 계획이다.
울산시 관계자는 “위기 신호를 놓치지 않는 촘촘한 지역 안전망을 구축해 유사 사례가 반복되지 않도록 하겠다”고 강조했다.
한편, 지난 18일 울주군의 한 빌라에서는 30대 남성 A씨와 생후 5개월 영아를 포함한 자녀 4명이 숨진 채 발견됐다.
경찰은 현장에서 발견된 유서 등을 토대로 A씨가 홀로 4남매를 양육하며 겪은 생활고를 비관해 극단적 선택을 한 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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