포천시, VR 스포츠실 도입…‘스마트 체육도시’ 본격화
가상현실 스포츠 인프라 확충
‘첨단 스포츠 건강도시’ 도약
경기 포천시가 가상현실(VR) 스포츠실 도입을 통해 날씨와 환경 제약 없이 누구나 체육활동을 즐길 수 있는 ‘첨단 스포츠 건강도시’ 조성에 나선다.
포천시는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 주관한 ‘2026년 가상현실 스포츠실 보급사업’에 최종 선정돼 국비 7500만원을 확보했다고 22일 밝혔다. 시는 이를 바탕으로 포천시장애인체육회와 내촌면 일대 2곳에 가상현실 스포츠실을 조성할 계획이다.
이번 사업은 미세먼지, 폭염, 혹한 등 기상 여건과 관계없이 실내에서 안전하게 체육활동을 할 수 있는 환경을 구축하는 데 목적이 있다. 특히 체육시설 접근성이 낮은 주민과 야외활동에 제약이 있는 어르신, 장애인 등 스포츠 취약계층의 생활체육 참여 기회를 확대할 것으로 기대된다.
새롭게 마련되는 가상현실 스포츠실에서는 첨단 VR 기술을 활용해 파크골프 등 어르신들에게 인기 있는 종목을 포함한 다양한 스포츠 콘텐츠를 실제처럼 체험할 수 있다. 이를 통해 단순한 운동 공간을 넘어 시민 간 소통과 교류를 촉진하는 생활체육 거점으로 활용될 전망이다.
포천시는 이번 공모사업 선정을 계기로 기후 변화와 신체적 제약에 영향을 받지 않는 생활밀착형 스마트 체육 인프라 확충에 속도를 낼 방침이다.
시 관계자는 “가상현실 스포츠실은 기술과 복지가 결합된 새로운 체육 모델”이라며 “유아부터 어르신까지 모든 시민이 소외 없이 스포츠를 즐길 수 있도록 기반을 지속적으로 확대하겠다”고 밝혔다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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