파주 단수 보상협의체, 수자원공사에 보상안 최후통첩

한국수자원공사 측 보상안 미흡에 반발

3월 말까지 생수 구입비 일괄 보상 등

소상공인 피해 보상 계획 수정안 촉구

파주시 단수사고 보상협의체가 지난 13일 한국수자원공사 등 관계자들과 ‘단수사고 보상협의체 제4차 회의’를 진행하고 있다. 파주시 제공

보상협의체 관계자는 “시민들이 체감할 수 있는 실질적인 보상이 마련돼야 한다”며 “향후 요구가 관철되지 않을 경우 피해 보상 절차 등 관련자에 대한 상급 기관 감사 청구 또는 파주 시민으로서 생존권을 보장받지 못한 것에 대한 권익위 조사 청구 등 보다 강력한 집단행동과 대응에 나설 것”이라고 강조했다.