파주 단수 보상협의체, 수자원공사에 보상안 최후통첩
한국수자원공사 측 보상안 미흡에 반발
3월 말까지 생수 구입비 일괄 보상 등
소상공인 피해 보상 계획 수정안 촉구
경기 파주시 단수사고 보상협의체가 한국수자원공사(K-Water)에 보상안 수정을 요구하며 사실상 최후통첩을 보냈다.
22일 파주시에 따르면 지난 13일 열린 ‘단수사고 보상협의체 제4차 회의’에서 협의체는 한국수자원공사가 제시한 보상안이 시민 피해를 충분히 반영하지 못했다며 강하게 반발하고, 3월 말까지 생수 구입비 일괄 보상과 소상공인 피해 보상 계획 수정안을 제출할 것을 요구했다.
이번 회의는 공사 관계자들이 참석해 지난해 11월 14일 발생한 파주 운정·금촌·조리 일대 광역상수도 단수 사고 원인에 대한 입장을 밝히고 생수 구입비 보상 계획과 소상공인 피해 대책을 논의하기 위해 마련됐으나, 보상안의 실효성을 둘러싸고 격론이 이어졌다.
특히 공사가 영수증 등 증빙자료 제출 시에만 생수 구입비를 보상하겠다는 방침을 밝히자 협의체 위원들은 이를 현실을 외면한 조치라고 비판했다. 현장에서는 “시민을 조롱하는 수준의 대책”이라는 강한 발언까지 나오며 공사 측 대응에 대한 불신이 표출됐다.
위원들은 단수 당시 시민들이 긴급하게 생수를 확보하는 과정에서 영수증을 챙기기 어려웠다는 점을 지적하며, 단순한 비용 환급이 아닌 생존권 차원의 일괄 보상이 필요하다고 주장했다. 또한 공사가 보상과 관련해 향후 구상권 청구 가능성을 언급한 데 대해서도 책임 회피로 비칠 수 있다며 비판이 이어졌고, 공공기관으로서의 책임 있는 자세를 요구하는 목소리가 높아졌다.
소상공인과 자영업자 피해에 대한 구체적인 대책이 제시되지 않은 점도 도마 위에 올랐다. 협의체는 목욕업, 이·미용업, 세탁업, 음식점 등 물 사용이 필수적인 업종은 물론 학원과 체육시설까지 영업 중단 피해가 광범위하게 발생했다고 설명하며, 실질적인 피해 조사와 보상 방안 마련을 촉구했다. 특히 일부 업종은 매출 급감과 고객 이탈 등 2차 피해까지 겪고 있는 것으로 전해졌다.
회의는 2시간 넘게 이어지는 동안 고성과 항의가 오가는 등 격앙된 분위기 속에서 진행됐지만, 공사 측은 구체적인 추가 대책을 제시하지 못한 채 소극적인 태도로 일관했다.
보상협의체 관계자는 “시민들이 체감할 수 있는 실질적인 보상이 마련돼야 한다”며 “향후 요구가 관철되지 않을 경우 피해 보상 절차 등 관련자에 대한 상급 기관 감사 청구 또는 파주 시민으로서 생존권을 보장받지 못한 것에 대한 권익위 조사 청구 등 보다 강력한 집단행동과 대응에 나설 것”이라고 강조했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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