李대통령·SBS노조, 조폭 연루설 보도 두고 공방

‘사과 요구’ 李 “언론자유, 특권 아냐”

‘그알’ 제작진 사과에 SBS노조 반발

“취재한 내용… 공인 검증, 언론 기능”

이재명 대통령이 19일 경제사회노동위원회 제1기 출범을 맞이해 청와대에서 열린 노동정책 토론회에서 전문가 발제를 듣고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 22일 ‘조폭 연루설’ 보도 관련 사과 요구에 대한 SBS 노동조합의 반발에 “자유에는 책임이 따른다”고 반박했다.

이재명 대통령 엑스 캡처