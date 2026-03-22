李대통령·SBS노조, 조폭 연루설 보도 두고 공방

李대통령·SBS노조, 조폭 연루설 보도 두고 공방
‘사과 요구’ 李 “언론자유, 특권 아냐”
‘그알’ 제작진 사과에 SBS노조 반발
“취재한 내용… 공인 검증, 언론 기능”
이재명 대통령이 22일 ‘조폭 연루설’ 보도 관련 사과 요구에 대한 SBS 노동조합의 반발에 “자유에는 책임이 따른다”고 반박했다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 전우용 역사학자가 SBS 노조를 비판한 글을 인용하며 이같이 썼다.
이 대통령은 “언론의 자유가 언론의 특권을 의미하진 않는다”며 “정론직필의 책임을 외면한 채 정치적 목적으로 사실을 왜곡하고 거짓을 유포한다면 그 악영향에 비춰 언론은 일반인보다 더 큰 책임을 지는 것이 타당하다”고 주장했다.
이어 “자유와 권리만큼 책임과 의무를 지는 것이 특권 설정을 금지하는 헌법에도 부합하고, 일반적 상식에 비춰서도 공정하고 타당하지 않으냐”며 “책임없는 자유는 타인의 자유를 침해하고 결국 자신의 자유와 권리마저 해치게 된다”고 강조했다.
지난 20일 이 대통령은 과거 자신의 ‘조폭 연루설’을 주장한 장영하씨가 유죄 확정판결을 받았다며 해당 의혹을 2018년 처음 보도한 SBS 시사 프로그램 ‘그것이 알고 싶다’(그알)에 사과를 요구했다.
같은 날 그알 제작진이 공식 사과 입장을 밝혔으나 SBS 노조는 “사과 요구라는 압박으로 언론의 독립을 침해하지 말라”고 반발했다.
SBS 노조는 “그알은 ‘파타야 살인사건’의 피해자와 재판 기록을 취재하는 과정에서 드러난 내용을 확인해 보도한 것”이라며 “언론의 고유한 기능인 공적 인물에 대한 검증”이라고 반박했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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