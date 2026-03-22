전남도, ‘20조 시민공동체 포럼’ 온라인 플랫폼 개설… 정책 제안도
‘20조원’ 특별재정금, SOC 중심 벗어나 시민 목소리로 설계
포럼 올해 7월 출범, 대통령 지원 최대 규모
강위원 부지사 “단순 예산 아닌 미래 설계도”
전남도가 전남·광주 시·도민 누구나 시민위원과 정책위원으로 활동하고 정책을 제안할 수 있는 ‘20조 시민공동체 포럼’ 온라인 플랫폼을 정식 개설했다.
7월 출범 예정인 전남광주통합특별시에는 정부가 특별재정금을 지원한다. 매년 5조원씩 4년간 최대 20조원이 투입될 예정이다. 지금까지 전남도와 광주시가 재량껏 사용할 수 있었던 재정이 수백억원 수준에 불과했다는 점을 감안하면, 이번 지원은 역대급 규모다.
포럼은 20조원이라는 막대한 예산을 광장과 마을에서 시민의 목소리로 설계해보자는 의지에서 출발했다. 기존 위원회와는 달리, 지역에 살며 일상의 불편함을 느껴본 시·도민이라면 누구나 참여할 수 있다.
‘아이 키우기 편하게 만들어 달라’ ‘골목 상권을 살려달라’는 시민의 아이디어 등이 20조원 규모의 ‘정책 마스터플랜’에 담길 예정이다. 지역 주민의 삶에서 출발하는 정책 설계 구조를 만들 계획이다.
포럼의 목표는 이전처럼 다리를 놓거나 건물을 올리는 SOC 중심 투자에서 벗어나 첨단기업 유치, 일자리 창출, 청년이 돌아오는 환경 조성 등 27개 시군구의 균형 발전에 있다. 포럼은 규모와 개방성을 핵심으로, 민·관 협력모델로 운영된다.
시민위원과 정책위원으로 구분해 모집하며, 시민위원은 320만 시·도민 누구나 참여해 정책을 제안할 수 있다. 정책위원은 미래산업, 문화·예술, 농수산, 보건·복지, 기본사회 등 분야별 전문가로 구성된다. 정책제안과 공론화에 그치지 않고 향후 포럼, 토론회 등에 적극 참여할 수 있다. 관심있는 지역민은 시민위원과 정책위원 중 원하는 역할로 신청하면 된다.
포럼으로 수렴한 정책 제안은 각종 논의를 거쳐 실질적 투자 우선순위와 사업 설계에 반영할 예정이다.
강위원 전남도 경제부지사는 “20조원은 단순한 예산이 아닌 전남·광주 공동체의 미래 설계도”라며 “전례없는 20조원을 설계할 ‘20조 시민공동체 포럼’은 대한민국 최대 정책 참여 플랫폼으로 운영할 계획인 만큼, 320만 특별시민이 직접 참여해 미래 특별시를 설계해달라”고 강조했다.
20조 시민공동체 포럼 시민·정책위원 참여와 정책 제안은 전남도 누리집에서 참여·접수할 수 있다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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