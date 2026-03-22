김영환 지사 기사회생 하나…“도민에게 심판 받겠다”
컷오프 효력정지 가처분 23일 심문
검찰, 청탁금지법 등 구속영장 반려
현역 광역단체장으로는 처음 컷오프(공천 배제)된 김영환 충북지사가 법원에 신청한 공천배제 효력정지 가처분 심문기일이 23일 열린다.
서울남부지법 민사합의51부(권성수 수석부장판사)는 오는 23일 오전 10시40분 김 지사가 국민의힘을 상대로 낸 컷오프 결정 효력정지 가처분 신청에 대한 심문을 진행한다.
김 지사는 휴가를 내고 법정에 출석해 컷오프 결정의 부당함을 호소할 예정이다.
김 지사는 지난 21일 자신의 페이스북에 “누가 충북의 주인인지, 누가 진정으로 충북을 사랑하는지 도민에게 직접 심판 받겠다”는 글을 남겼다.
김 지사는 “당 지도부의 불통과 오만이 계속된다면 더 이상 중앙당에 구걸하지 않겠다”며 “나의 진퇴여부는 오직 충북도민의 준엄한 명령에 따르겠다. 중앙의 밀실이 아닌 충북의 광장에서 도민여러분의 손을 잡겠다”고 말했다.
앞서 청주지검은 지난 20일 경찰이 신청한 김 지사의 수뢰후부정처사·청탁금지법 위반 혐의 구속영장을 반려했다.
김 지사는 2024년 8월 괴산에 있는 자신의 산막 인테리어 비용 2000만원을 식품업체를 운영하는 체육계 인사로부터 대납받고, 사업상 특혜를 제공한 혐의를 받는다. 지난해 4월과 6월 국외 출장을 앞두고 체육계 인사 3명으로부터 2차례에 걸쳐 총 1100만원의 현금을 여비 명목으로 건네받은 혐의도 있다.
김 지사는 수사 초기부터 혐의를 전면 부인해왔다. 김 지사는 “최소한의 법치가 아직 살아있고 검찰의 보완 수사권이 필요하다는 생각을 갖게 됐다”며 “경찰은 명백하게 정치에 개입했고 오늘의 사태에 대해 도민과 국민 앞에 엄숙히 사죄해야 한다”고 전했다.
국민의힘 공천관리위원회는 추가 신청한 김수민 전 충북도 정무부지사에 대한 면접 심사를 거쳐 공천 배제 대상인 김 지사를 제외한 모든 신청자 경선으로 충북지사 후보를 결정하기로 했다. 공관위가 발표한 경선 대상은 김 전 부지사, 윤갑근 변호사, 윤희근 전 경찰청장, 조길형 전 충주시장 4명이다.
최종 후보는 다음 달 17일 발표할 예정이다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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