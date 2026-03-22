트럼프의 최후통첩 “48시간 안에 호르무즈 개방 않으면 이란 발전소 초토화”

트럼프 전날엔 “군사작전 축소” 언급했다 입장 바꿔…이란 부셰르 원전 겨냥했나

이란, 미군 기지와 이스라엘에 탄도미사일 발사하며 결사항전

트럼프, 유가 급등에다 동맹국 호르무즈 파병 소극적 태도에 직접 최후통첩

도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 플로리다주 팜비치 국제공항에서 취재진을 향해 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

이란 군사작전의 ‘점진적 축소(wind down)’ 방안을 고려하고 있다고 밝혔다.

이란은 인도양의 영국·미국 공동 군사 기지에 탄도미사일을 발사했다.

트럼프가 이란의 미사일 능력을 무력화했다고 주장한 것과 달리 이란은 유럽까지 겨냥할 수 있는 사거리의 미사일을 발사한 것이다. 월스트리트저널은 “이란이

이에 따라 트럼프도 이란의 발전시설 공격까지 거론하며 다시 강경한 입장으로 돌아선 것으로 해석된다.

트럼프는 전날 “호르무즈 해협은 이 해협을 이용하는 다른 국가들이 필요에 따라 경비하고 관리해야 할 것이다. 미국은 그렇지 않다”며 “요청이 있을 경우 우리는 이들 국가의 호르무즈 해협 관련 노력을 지원할 것이지만 이란의 위협이 근절되면 그럴 필요는 없을 것”이라고 적었다. 하지만 하루 만에 이란이 호르무즈 해협 개방을 하지 않을 경우 미국이 직접 나서서 이란의 발전소를 폭격하겠다는 입장으로 선회한 것이다. 국제 유가가 급등하는 상황에서 유럽과 아시아의 동맹이 호르무즈 해협 파병에 소극적인 움직임을 보이자 결국 미국이 앞장 서 이란 공습을 경고한 것으로 해석된다.