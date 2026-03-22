트럼프의 최후통첩 “48시간 안에 호르무즈 개방 않으면 이란 발전소 초토화”
트럼프 전날엔 “군사작전 축소” 언급했다 입장 바꿔…이란 부셰르 원전 겨냥했나
이란, 미군 기지와 이스라엘에 탄도미사일 발사하며 결사항전
트럼프, 유가 급등에다 동맹국 호르무즈 파병 소극적 태도에 직접 최후통첩
도널드 트럼프 대통령이 21일(현지시간) 이란이 호르무즈 해협을 48시간 안에 완전히 개방하지 않으면 이란의 발전소들을 초토화하겠다고 밝혔다. 이란이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하는 것에 더해 미군 기지와 이스라엘을 향해 미사일 공격까지 감행하자 최후통첩을 보낸 것이다.
트럼프는 이날 트루스소셜에 “만약 이란이 지금 시점으로부터 48시간 이내에 아무런 위협 없이 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않는다면 미국은 가장 큰 발전소를 시작으로 이란의 각종 발전소를 공격해 초토화(obliterate)할 것”이라고 적었다. 뉴욕타임스(NYT)는 이와 관련해 이란 최대의 발전소는 부셰르에 있는 원자력 발전소라고 전하며 “수십 년 동안 원자력 발전소는 환경 재앙을 초래할 명백한 위험 때문에 공격 대상에서 제외돼 왔다”고 전했다.
트럼프는 전날까지만 해도 이란 군사작전의 ‘점진적 축소(wind down)’ 방안을 고려하고 있다고 밝혔다. 트럼프는 트루스소셜에 “우리는 이란의 테러 정권에 대해 중동에서 대규모 군사적 노력을 점진적으로 축소하는 방안을 검토하는 가운데 우리는 목표 달성에 매우 근접하고 있다”고 설명했다.
트럼프는 미국의 목표로 이란의 미사일 능력 및 발사대 등 무력화, 방위산업 기반 파괴, 대공 무기를 포함한 이란 해군·공군 무력화, 이란의 핵 능력을 원천 차단하고 관련 상황이 생기더라도 미국이 신속하고 강력하게 대응할 태세를 유지하는 것, 중동 동맹국을 최고 수준으로 보호하는 것 등 5가지를 제시했다. 트럼프는 이란 전쟁 상황이 이런 5가지 목표에 근접한 만큼 향후 군사 작전 축소를 고려하고 있다는 뜻을 밝힌 것이다.
하지만 트럼프의 입장 발표에도 이란은 인도양의 영국·미국 공동 군사 기지에 탄도미사일을 발사했다. 이란은 트럼프의 발언이 나온 20일 4000㎞ 떨어진 인도양 차고스 제도의 디에고 가르시아 섬에 있는 영국과 미국 군사 기지에 탄도미사일 2발을 발사했다. NYT는 “미사일 1발은 비행에 도중 고장 났고, 다른 1발은 미국 군함에 요격됐다”고 보했다.
트럼프가 이란의 미사일 능력을 무력화했다고 주장한 것과 달리 이란은 유럽까지 겨냥할 수 있는 사거리의 미사일을 발사한 것이다. 월스트리트저널은 “이란이 많은 분석가들이 예상했던 것보다 (사거리가) 더 긴 장거리 미사일을 보유하고 있으며 더 이상 이를 숨기려 하지 않는 지도부를 드러낸 것”이라며 “이번 공격은 이란이 중거리 탄도 미사일을 사상 처음으로 사용한 사례로 해당 미사일은 유럽 대부분을 타격할 수 있을 만큼 멀리 비행한다”고 평가했다.
이에 따라 트럼프도 이란의 발전시설 공격까지 거론하며 다시 강경한 입장으로 돌아선 것으로 해석된다.
트럼프가 발전소 공격 데드라인으로 ‘호르무즈 해협 48시간 내 개방’을 내건 것도 그동안의 입장과는 미묘하게 차이가 난다. 트럼프는 그동안 호르무즈 해협은 미국이 아닌 해협을 직접 이용하는 국가가 보호해야 한다는 입장이었기 때문이다.
트럼프는 전날 “호르무즈 해협은 이 해협을 이용하는 다른 국가들이 필요에 따라 경비하고 관리해야 할 것이다. 미국은 그렇지 않다”며 “요청이 있을 경우 우리는 이들 국가의 호르무즈 해협 관련 노력을 지원할 것이지만 이란의 위협이 근절되면 그럴 필요는 없을 것”이라고 적었다. 하지만 하루 만에 이란이 호르무즈 해협 개방을 하지 않을 경우 미국이 직접 나서서 이란의 발전소를 폭격하겠다는 입장으로 선회한 것이다. 국제 유가가 급등하는 상황에서 유럽과 아시아의 동맹이 호르무즈 해협 파병에 소극적인 움직임을 보이자 결국 미국이 앞장 서 이란 공습을 경고한 것으로 해석된다.
트럼프가 이란에 호르무즈 해협 개방 최후통첩을 보낸 것은 최근 에너지 시장의 불안을 반영한 것으로 해석된다. 이란의 호르무즈 해협 통제 이후 국제에너지기구는 “세계 석유 시장 역사상 최대 규모의 공급 차질”이 빚어졌다고 밝힌 바 있다. 미국 재무부는 최근 원유시장 안정을 위해 러시아산 원유뿐만 아니라 이란산 원유에 대해서도 제재를 해제한 바 있다. 전쟁 중인 적국의 원유에 대해 이례적으로 제재를 해제한 것은 그만큼 원유시장 불안이 트럼프 행정부의 ‘아킬레스건’이 됐다는 방증이다.
이란은 호르무즈 해협 통제뿐 아니라 이스라엘을 향한 공세도 강화하고 있다. 이란은 이날 이스라엘 남부도시 디모나에 미사일을 발사했다. 디모나 인근에는 이스라엘의 주요 핵 시설인 ‘시몬 페레스 네게브 핵 연구 센터’가 있다. 이란 타스님 통신은 이란의 이번 공격이 이스라엘의 이란 나탄즈 핵 시설 공습에 대한 보복 조치라고 보도했다. 이란의 나탄즈 우라늄 농축 단지는 지난 1일에 이어 이날도 공격을 당했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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