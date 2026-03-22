전북도, 현대차 9조 투자 ‘전담조직’ 가동…실행 속도전
‘투자 지원단’ 신설…부지·인허가·전력 통합 지원
국무총리 TF와 연계…5월 범정부 지원계획 반영 총력
세제 혜택·특례 도입 병행…전북형 원스톱 투자 모델 구축
전북특별자치도가 현대자동차그룹의 새만금 9조 원 투자 프로젝트를 현실화하기 위해 전담 조직을 가동에 들어갔다. 투자 협약(MOU)을 실제 투자로 전환하기 위한 후속 조치다.
전북도는 ‘현대자동차 투자 지원단’을 구성해 본격 운영에 들어간다고 22일 밝혔다. 지원단은 단장(4급)을 포함해 총 6명 규모로, 투자 실행계획 수립과 관계부처 협의를 전담한다.
이번 조직은 단순 행정 지원을 넘어 기업 요구를 일괄 처리하는 컨트롤타워 역할을 맡는다. 부지 조성과 인허가, 전력·용수·도로 등 기반시설 구축까지 투자 전 과정을 통합 지원하는 구조다.
도는 국무총리 주재로 출범한 ‘새만금·전북 대혁신 TF’와 연계해 범정부 지원체계와 보조를 맞출 계획이다. 오는 5월 발표 예정된 종합지원계획에 전북 핵심 과제 반영에 집중한다.
투자 속도를 높이기 위한 조치도 병행된다. 인허가 사전 컨설팅을 통해 절차를 단축하고, 한전 등과 협의를 통해 대규모 전력 공급 방안도 마련할 예정이다.
아울러 기회발전특구 세제 혜택과 전북특별법 개정을 통한 규제 특례 도입 등 제도 개선도 추진한다.
이번 전담 조직 신설은 초대형 투자 프로젝트에 기존 조직으로는 대응이 어렵다는 판단에 따른 것이다. 기업 협의와 부처 협업, 규제 검토를 동시에 처리할 전담 기능이 필요하다는 내부 진단이 반영됐다.
전북도는 지원단 운영을 통해 투자 실행력을 높이고, 향후 대규모 기업 유치에도 적용 가능한 ‘원스톱 지원 모델’을 구축한다는 구상이다.
김종훈 전북자치도 경제부지사는 “현대차의 대규모 투자는 전북이 대한민국 미래 첨단산업의 중심지로 도약하는 결정적 계기가 될 것”이라며 “전담 조직 가동을 통해 현대차의 투자 계획이 신속하게 현실화되도록 모든 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사