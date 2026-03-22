[단독] 생존자들 “평소처럼 화재 경보기 오작동이라고 생각”

안전공업 화재 생존자 3명 인터뷰

대형 화재로 74명의 사상자를 낸 대전 대덕구 안전공업의 천장이 화재 여파로 내려앉아 있는 모습. 연합뉴스

해당 공장에서 5년 이상 근무한 A씨는 “공장 내 휴게실에서 자던 중 오후 1시17분쯤 경보가 한 번 울리고 바로 꺼지길래 평소처럼 오작동이라고 생각했다”며 “계단을 내려가러 나오니 이미 연기가 가득 차 있어 인근 창문으로 대피했다”고 말했다.

“중상자만 병원으로 이송하고 걸을 수 있는 사람들은 버스로 경찰서 앞까지 이동한 뒤 각자 병원을 가라고 했다”며 “연기를 많이 마셔 구토와 기침이 심했지만, 휴일이라 기관지 진료를 받지 못했다”고 토로했다.