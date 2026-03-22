유은혜 “단 한 명의 아이도 포기하지 않겠다”

“선거 때만 듣고 마는 일회성 소통이 아니라 당선 이후에도 정책 당사자들이 함께 결정하고 책임지는 상시 소통 구조를 만들겠다”며 “현장의 목소리가 곧 정책이 되고 아이들의 삶을 바꾸는 살아있는 교육행정을 경기도에서 시작하겠다”고 강조했다.

역대 최장수 교육부장관을 역임한 유은혜 경기도교육감 예비후보가 “교육은 단 한 명의 아이도 포기하지 않는다는 약속에서 출발해야 한다”며 교육 사각지대 해소를 위한 현장 행보를 벌였다.유 예비후보는 지난 20일 특수교육·이주배경·유아·대안교육 현장 관계자들과 간담회를 열고 교육 사각지대 해소를 위한 정책을 논의했다.전날 이주배경 학생 교육 정책 공약을 발표한 데 이은 후속 조치다.이날 간담회에서 현장 전문가들은 특수교육과 이주배경 교육, 경계선 지능 학생, 학교 밖 청소년 영역이 여전히 교육정책 후순위로 밀려있다는 점을 한 목소리로 지적했다.그러면서 이들은 유 예비후보에게 일반 교육과 특수·다문화·학교밖 청소년 등을 지원하는 ‘교육지원국’ 신설, 경계선 지능 아동을 위한 지역 기반 교육 지원, 대안교육을 공교육과 함께 가는 교육 체계로 인정하는 정책 방향, 중도입국 청소년의 공교육 진입을 돕는 원스톱 지원체계 구축, 사립유치원 조리사 인건비 지원, 유치원 무상교육 단계적 확대와 돌봄 지원 강화 등을 제안했다.이에 유 예비후보는 “용어 자체가 인식을 오도하고 아이들을 분리하는 벽이 되고 있다”며 “학교 안팎의 경계를 허물고 경기도의 모든 청소년이 헌법상 교육의 권리를 온전히 보장받는 교육 환경을 만들겠다”고 말했다.유은혜 예비후보는수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지