‘부상 투혼’ 임성재, 와이어투와이어 우승 보인다…“모든 걸 보여드리겠다”
발스파 챔피언십 3R 2타차 단독 선두
4년만에 PGA투어 통산 3승 기회 잡아
김성현과 김주형 공동6위와 공동8위
임성재가 손목 부상에도 불구하고 미국프로골프(PGA)투어 통산 3승째를 와이어투와이어로 장식할 절호의 기회를 잡았다.
임성재는 22일(한국시간) 미국 플로리다주 팜하버의 이니스브룩 리조트 앤드 골프클럽 코퍼헤드 코스(파71·7352야드)에서 열린 PGA투어 발스파 챔피언십(총상금 910만 달러) 사흘째 3라운드에서 보기 2개에 버디 4개를 묶어 2언더파 69타를 쳤다.
중간합계 11언더파 202타를 기록한 임성재는 공동 2위인 브랜트 스네데커, 데이비드 립스키(이상 9언더파 204타·미국)의 추격을 2타 차 공동 2위로 뿌리치고 사흘 연속 선두 자리를 굳건히 지켰다.
임성재는 2020년 3월 혼다 클래식, 2021년 10월 슈라이너스 칠드런스오픈 등 PGA투어에서 2차례 우승이 있다.
임성재는 오른쪽 손목 부상으로 2개월여간 PGA투어에 출전하지 못했다. 이달 초 아널드 파머 인비테이셔널에 시즌 데뷔전을 치렀으나 이어 출전한 플레이어스 챔피언십까지 연거푸 컷 탈락했다.
부상 부위인 오른쪽 손목에 테이핑하고 출전한 임성재는 1번 홀(파5)에서 버디를 잡으며 산뜻하게 출발했다. 7번 홀(파4)과 8번 홀(파3)에서 연속 버디를 잡아 전반에만 3타를 줄였다.
12번 홀(파5)과 13번 홀(파4)에서 연속 보기를 범했으나 마지막 18번 홀(파4)에서 3.96ｍ 가량의 버디 퍼트를 성공시켜 2타 차 선두로 무빙데이를 마쳤다.
임성재는 “전반은 잘 쳤는데 12번 홀과 13번 홀에서 바람 계산을 잘못하고 티샷 거리가 짧아서 흔들렸다”며 “이후 불안한 마음이 들었으나 다시 집중해서 좋은 결과를 거둘 수 있었다”고 밝혔다.
이어 “지난 겨울 손목 부상 여파로 두 달가량 연습을 못 했지만, 지난해 부족했던 부분을 고치려고 노력했다”며 “(16일에 끝난) 플레이어스 챔피언십에서 스윙이 다시 살아나는 느낌을 받았다. 이번 대회에서 그 느낌을 살려서 플레이했다”고 선전 원동력을 설명했다.
임성재는 “이렇게 선두에서 마지막 라운드에 임하는 건 오랜만이다”라며 "긴장되지만 내가 할 수 있는 모든 것을 보여드리고 싶다”고 각오를 다졌다.
김성현은 이글 1개, 버디 4개, 보기 2개를 합해 4언더파 67타를 쳐 공동 27위에서 공동 6위(중간합계 6언더파 207타)로 순위가 도약했다.
김주형도 2타를 줄여 전날 공동 16위에서 공동 8위(중간합계 5언더파 208타)로 반등에 성공했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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