‘부상 투혼’ 임성재, 와이어투와이어 우승 보인다…“모든 걸 보여드리겠다”

발스파 챔피언십 3R 2타차 단독 선두

4년만에 PGA투어 통산 3승 기회 잡아

김성현과 김주형 공동6위와 공동8위

22일(한국시간) 미국 플로리다주 팜하버의 이니스브룩 리조트 앤드 골프클럽 코퍼헤드 코스에서 열린 PGA투어 발스파 챔피언십 3라운드에서 단독 선두에 자리한 임성재가 18번 홀 그린을 신중하게 읽고 있다. 연합뉴스

임성재는 2020년 3월 혼다 클래식, 2021년 10월 슈라이너스 칠드런스오픈 등 PGA투어에서 2차례 우승이 있다.

임성재는 “전반은 잘 쳤는데 12번 홀과 13번 홀에서 바람 계산을 잘못하고 티샷 거리가 짧아서 흔들렸다”며 “이후 불안한 마음이 들었으나 다시 집중해서 좋은 결과를 거둘 수 있었다”고 밝혔다.