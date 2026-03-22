인천시, 중동 수출기업에 긴급 경영안정자금 500억 투입

인천시청 전경. 인천시 제공

시는 앞으로 지원 자금이 조기 소진될 경우 500억원 규모의 추가 재원을 즉시 투입하는 등 선제적으로 대응할 방침이다.

이남주 시 미래산업국장은 “긴급 경영안정자금을 통해 중동 수출 기업들의 자금난을 해소하고 경영이 안정화될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 글로벌 불확실성에 선제적으로 대응해 인천지역 중소기업이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.