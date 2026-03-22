경주시, ‘벚꽃알리미’ 서비스 개시…개화 현황 실시간 제공
경북 경주시는 봄을 맞아 주요 벚꽃 명소의 개화 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 ‘벚꽃알리미’ 서비스를 본격 운영한다고 22일 밝혔다.
벚꽃알리미는 경주시 문화관광 누리집을 통해 제공된다. 봄철 경주를 찾는 관광객들이 정확하고 시의성 있는 개화 정보를 바탕으로 여행 일정을 조정하고 방문 시기를 선택할 수 있도록 도움을 주기 위해 마련됐다.
이번 서비스는 보문관광단지, 대릉원 일원, 황룡원 주변 등 경주를 대표하는 벚꽃 명소를 중심으로 운영된다. 시는 지난 19일부터 다음 달 23일까지 13차례에 걸쳐 개화 정보를 순차적으로 제공할 예정이다.
각 지점의 벚꽃 개화 단계는 당일 촬영한 사진과 함께 간단한 현장 리포트 형식으로 제공한다. 이와 함께 목련, 유채꽃 등 봄철 다른 꽃 정보도 함께 안내해 관광객 편의를 높일 계획이다.
또 주요 지점의 개화 상황을 실시간으로 확인할 수 있도록 대표 누리집 메인 배너에 CCTV 연계 서비스를 도입했다. 이용자 누구나 무료로 접속할 수 있으며, 개화 시기에 따라 관련 정보가 순차적으로 업데이트된다.
시는 벚꽃 개화 시기에 맞춘 단계별 정보 제공과 함께 지역 축제와 연계한 관광 홍보에도 나설 계획이다.
서양숙 경주시 디지털정책과장은 “벚꽃알리미 서비스를 통해 관광객이 가장 아름다운 시기에 경주를 방문할 수 있도록 돕겠다”며 “앞으로도 디지털 기반 관광정보 제공을 지속해서 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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