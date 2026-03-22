경북도, 중동 상황 장기화에 우려 ‘3대 분야 비상 대응’ 나서
에너지 가격 안정·지역 기업 경영 정상화·민생 경제 충격 최소화에 주력
경북도가 중동 상황 장기화에 대비해 ‘에너지 가격 안정’, ‘지역기업 경영 정상화’, ‘민생경제 충격 최소화’ 등 3개 분야에 대한 비상대응에 나서겠다고 22일 밝혔다.
도는 먼저 에너지 가격 안정을 위해 △농업용·어업용 면세유 한시 지원 △유통질서 교란행위 합동 점검 △석유제품 매점매석행위 신고센터 운영 등에 행정력을 집중한다.
도는 시군, 석유관리원과 함께 이 달들어 지금까지 여섯 차례 석유판매업에 대한 합동 점검을 한 결과, 유통질서 교란행위 등은 없는 것으로 나타났다.
도시가스는 계절적 요인에 따른 수요 감소로 단기 수급은 안정적인 것으로 확인됐다.
오는 26일에는 주유소협회, 정유사 지역본부 등과 간담회를 열어 지역 에너지 가격 안정화 방안을 논의하고 업계의 애로·건의사항을 들을 계획이다.
또 이달 중 취약계층 에너지 사용 지원을 위한 에너지 바우처 증액을 기후에너지환경부에, 도서지역 이동권 보장을 위한 연안여객선 등의 유가 연동 보조금 국비 지원을 해양수산부에 건의하기로 했다.
지역기업 경영 정상화를 위해선 피해상황을 점검한 결과 20개 기업에서 수출물류비 급등, 자금난 심화 등 복합 애로가 확인됐다.
해상운송 우회, 항공운송 대체에 따른 물류비 증가와 함께 납기 지연, 수출대금 미회수 등으로 기업 부담이 늘고 있다.
도는 이들 기업에 대한 물류비·금융지원 확대와 영향권 기업 전반에 대한 지원을 강화할 계획이다.
수출기업에는 물류비, 보험료 지원 한도를 늘이고 긴급경영자금을 지원하는 등 애로 해소를 위한 비상데스크를 운영하기로 했다.
물류비 지원 한도는 회사당 7000만원에서 중동 수출사의 경우 1000만원으로, 보험료 지원 한도는 회사당 400만원에서 중동수출사에는 600만원으로 늘인다.
상황 장기화로 수출기업에 피해가 늘면 추경 예산을 마련해 물류비 한도를 1500만원, 보험료 한도를 1000만원까지 올리는 방안도 검토 중이다.
통관 지연, 계약 파기 등의 어려움을 겪는 중소기업에는 긴급경영안정자금을 투입해 업체당 최대 5억원(2차보전 2%, 1년)을 지원하고 중동 상황의 영향을 받는 소상공인에게도 버팀금융자금을 최대 5000만원까지 지원한다.
민생경제 충격 최소화를 위해선 지난 19일 시군에 상수도, 하수도, 쓰레기봉투 요금 인상폭을 최소화하고 인상시기를 분산시켜 줄 것을 요청한 데 이어 시내버스, 택시, 도시가스 요금은 동결 기조를 유지할 방침이다.
전통시장과 대형마트를 대상으로 주요 생필품 물가 동향에 대한 두 차례의 점검 결과 전월 대비 물가 변동은 크지 않은 것으로 나타났다.
도는 버팀금융 우대 지원 범위를 수출 피해 소상공인까지 확대해 업체당 최대 5000만원, 5년간 지원할 계획이다.
고유가로 경영이 어려운 농가에는 긴급경영안정자금을 지원하고 어업인에게는 위판수수료 한시지원도 검토 중이다.
양금희 경북도 경제부지사는 “촘촘하게 마련된 대책들로 적기에 필요한 도움을 줄 수 있을 것”이라고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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