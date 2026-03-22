‘유통취약농가’ 생산 농산물…“제 값 받고 다 팔아 줍니다”

시작 6년 만에 매출 2배 껑충…“경북형 ‘마을 공동체’ 유통 사례 통했다”



예천군 개포면 ‘두레마을’은 38개 농가가 참여하는 공동체로 구성돼 관리자는 온라인 쇼핑몰 ‘사이소’의 상품 상세 페이지를 직접 운영하고 실시간 고객 소통과 신속한 정산을 지원해 참여 농가의 만족도를 높였다. 경북도 제공



경북도는 급변하는 유통 환경 변화로 소외되기 쉬운 소농·고령농·여성농 등을 지원하기 위해 추진 중인 ‘농식품 유통취약농가 판로확대 지원 사업’이 현장에서 실질적인 ‘유통 울타리’ 역할을 톡톡히 하고 있다고 22일 밝혔다.



이 사업은 변화하는 유통 환경에 대응하기 어려운 유통 취약농가가 ‘마을단위 공동체’로 조직화해 시장 경쟁력을 확보하도록 지원하는데 목적이 있다.



개별 농가가 수행하기 어려운 상품화, 물류(택배), 온라인 마케팅 등을 마을 공동체가 통합 관리함으로써 유통 구조의 효율성과 규모화를 도모한다.



사업 시행 결과, 유통에 어려움을 겪던 개별 농가의 사업 참여가 눈에 띌 정도로 확대돼 2020년 20개소, 28억원 매출로 시작한 사업은 2025년 47개소, 54억원의 매출을 기록하며 6년 만에 2배 가까운 놀라운 성장을 이뤄냈다.



대표적인 사례로 예천군 개포면 ‘두레마을’은 서울에서 귀농한 관리자의 전문성을 바탕으로 38개 농가가 참여하는 공동체로 구성돼 관리자는 온라인 쇼핑몰 ‘사이소’의 상품 상세 페이지를 직접 운영하고 실시간 고객 소통과 신속한 정산을 지원해 참여 농가의 만족도를 높였다.



그 결과 콩, 복숭아 등 지역 농산물 판매로 2022년부터 누적 4년간 6억 5000만원의 매출을 올리며 소득증대의 견인차 역할을 하고 있다.



이처럼 개별 농가의 한계를 ‘공동체’라는 구조적 틀을 통해 보완하고 이를 공공이 뒷받침하는 것이 본 사업의 핵심이며 지난 6년간의 추진 과정에서 효과가 확인됐다.



경북도는 고령화와 디지털 전환이라는 환경 변화 속에서 경북 농촌에 소규모 농가가 지속적으로 성장할 수 있도록 유통 취약 농가를 위한 세밀한 정책을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.



이를 위해 경북도는 공동체 중심의 유통 체계를 보다 촘촘히 구축해 사각지대를 해소하고 농가 규모 기준 완화, 기존 사업 확대, 신규 사업 발굴 등 다양한 지원 방안을 마련해 나갈 방침이다.



농식품 유통취약농가 판로확대사업은 올해까지 도비 지원 사업으로 추진해 왔으나 내년부터는 시군비를 매칭해 2030년까지 100개소 육성, 매출 100억원 달성을 목표로 경북형 마을 공동체 신유통 사례를 만들어 갈 계획이다.



박찬국 경북도 농축산유통국장은 “농민들이 정성껏 길러낸 농산물이 유통의 한계에 부딪혀 제 가치를 인정받지 못하는 일이 없도록 하겠다”며 “앞으로도 현장 중심의 정책을 지속적으로 확대해 모든 농가가 판로 걱정 없이 생산에만 전념할 수 있는 안정적인 유통 생태계를 조성해 나가겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도는 급변하는 유통 환경 변화로 소외되기 쉬운 소농·고령농·여성농 등을 지원하기 위해 추진 중인 ‘농식품 유통취약농가 판로확대 지원 사업’이 현장에서 실질적인 ‘유통 울타리’ 역할을 톡톡히 하고 있다고 22일 밝혔다.이 사업은 변화하는 유통 환경에 대응하기 어려운 유통 취약농가가 ‘마을단위 공동체’로 조직화해 시장 경쟁력을 확보하도록 지원하는데 목적이 있다.개별 농가가 수행하기 어려운 상품화, 물류(택배), 온라인 마케팅 등을 마을 공동체가 통합 관리함으로써 유통 구조의 효율성과 규모화를 도모한다.사업 시행 결과, 유통에 어려움을 겪던 개별 농가의 사업 참여가 눈에 띌 정도로 확대돼 2020년 20개소, 28억원 매출로 시작한 사업은 2025년 47개소, 54억원의 매출을 기록하며 6년 만에 2배 가까운 놀라운 성장을 이뤄냈다.대표적인 사례로 예천군 개포면 ‘두레마을’은 서울에서 귀농한 관리자의 전문성을 바탕으로 38개 농가가 참여하는 공동체로 구성돼 관리자는 온라인 쇼핑몰 ‘사이소’의 상품 상세 페이지를 직접 운영하고 실시간 고객 소통과 신속한 정산을 지원해 참여 농가의 만족도를 높였다.그 결과 콩, 복숭아 등 지역 농산물 판매로 2022년부터 누적 4년간 6억 5000만원의 매출을 올리며 소득증대의 견인차 역할을 하고 있다.이처럼 개별 농가의 한계를 ‘공동체’라는 구조적 틀을 통해 보완하고 이를 공공이 뒷받침하는 것이 본 사업의 핵심이며 지난 6년간의 추진 과정에서 효과가 확인됐다.경북도는 고령화와 디지털 전환이라는 환경 변화 속에서 경북 농촌에 소규모 농가가 지속적으로 성장할 수 있도록 유통 취약 농가를 위한 세밀한 정책을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.이를 위해 경북도는 공동체 중심의 유통 체계를 보다 촘촘히 구축해 사각지대를 해소하고 농가 규모 기준 완화, 기존 사업 확대, 신규 사업 발굴 등 다양한 지원 방안을 마련해 나갈 방침이다.농식품 유통취약농가 판로확대사업은 올해까지 도비 지원 사업으로 추진해 왔으나 내년부터는 시군비를 매칭해 2030년까지 100개소 육성, 매출 100억원 달성을 목표로 경북형 마을 공동체 신유통 사례를 만들어 갈 계획이다.박찬국 경북도 농축산유통국장은 “농민들이 정성껏 길러낸 농산물이 유통의 한계에 부딪혀 제 가치를 인정받지 못하는 일이 없도록 하겠다”며 “앞으로도 현장 중심의 정책을 지속적으로 확대해 모든 농가가 판로 걱정 없이 생산에만 전념할 수 있는 안정적인 유통 생태계를 조성해 나가겠다”고 밝혔다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지