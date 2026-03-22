트럼프 “이란 군사작전 축소 검토”…이란은 미군 기지에 탄도미사일 발사

트럼프 “우리 목표에 매우 근접” 출구전략 시사

“호르무즈는 이용하는 다른 국가들이 관리해야” 재차 강조

이란, 인도양 미군 기지에 탄도 미사일 발사

이란의 미사일 능력 및 발사대 등 무력화, 방위산업 기반 파괴, 대공 무기를 포함한 이란 해군·공군 무력화, 이란의 핵 능력을 원천 차단하고 관련 상황이 생기더라도 미국이 신속하고 강력하게 대응할 태세를 유지하는 것, 중동 동맹국을 최고 수준으로 보호하는 것 등 5가지를 제시했다.

트럼프는 호르무즈 해협은 이용 국가가 보호해야 한다는 뜻을 다시 강조했다. 그는 “

우리는 그 해협을 이용하지 않는다. 우리에겐 필요가 없다”며 “

유럽과 한국, 일본, 중국 등 다른 많은 나라는 그것을 필요로 하니 그들이 좀 관여해야 할 것”이라고 밝혔다.

한국이 호르무즈 해협에 군함을 파견하는 등 지원을 요구하는 입장을 재차 강조한 것으로 해석된다.