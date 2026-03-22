“대한민국에서 또 만나요!” 인천공항, BTS 팬들 환송메시지
그룹 방탄소년단(BTS)의 공연을 관람하고 출국하는 팬들에게 인천국제공항공사가 환송 메세지를 표출할 예정이라고 22일 밝혔다.
BTS의 상징색인 보라색을 활용한 ‘보라해요, ARMY’ ‘The Best Moment Is Yet To Come’(최고의 순간은 아직 오지 않았다), ‘대한민국에서 또 만나요!’라는 문구가 표출된다.
환송 메시지는 공연 다음날인 이날부터 25일까지 제1터미널 출국장과 입국장 전광판, 제1·2터미널 출국장 디지털 안내판에서 볼 수 있다.
공사 측은 “터미널 내 BTS 팬덤 환송 메시지를 통해 인천공항만의 특별한 출국 경험을 제공하고 긍정적 이미지를 강화할 것”이라고 전했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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