AI가 대체 못할 영유아 교육…“눈으로 말하는 법을 알까요”

[2036년 당신의 직업은 안전합니까]

이 기사는 어린이집·유치원 교사 10명을 인터뷰한 내용을 바탕으로 지금으로부터 10년 뒤인 2036년 유치원의 모습을 소설로 재구성한 내용을 담고 있습니다. 실제 인터뷰한 내용은 하단의 기사를 통해 확인할 수 있습니다.

2036년 유치원의 모습을 그린 생성형 AI 이미지

AI 생성 이미지

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[인터뷰] 유치원 교사들 “AI나 로봇이 아이의 눈빛을 읽을 수는 없잖아요”



14년 동안 유치원에서 일한 김지혜(48)씨는 “AI가 공간을 스캔해 위험 요소를 찾아 경고하거나, 아이가 넘어질 것 같은 상황을 빛의 속도로 파악해준다면 큰 도움이 될 것”이라고 말했다. 아이들의 건강 상태를 확인하고, 활동을 기록하거나 정리하는 업무도 충분히 가능할 것이라고 예상했다.

가정어린이집을 운영하는 박정미(가명·58)씨는 “미처 발견하지 못한 위험한 물건이 아이들 주변에 있다거나 하는 상황을 AI가 스캔해줄 수 있을 것 같다”며 “아이들은 잠시 눈을 떼는 순간 사고가 나는 경우가 많은데, 그런 상황도 예방할 수 있을 것이란 기대도 된다”고 말했다.