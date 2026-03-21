광화문 채운 ‘4만명’ 아미…완전체 컴백에 눈물 흘리기도

'방탄소년단(BTS) 컴백 라이브 : ARIRANG' 공연이 열리는 21일 서울 종로구 광화문 광장에 마련된 무대에서 BTS가 무대를 선보이고 있다. 윤웅 기자

한국에 교환학생으로 온 슬로베니아 출신 리아(21)씨는 “첫 등장 신이 너무 압도적이었다”며 “백댄서도 코러스도 없이 7명이 무대를 꽉 채우는 게 너무 좋았다”고 감동을 전했다.