BTS “광화문공연 도와주신 분들 감사하고 죄송” 연신 언급
서울 광화문광장에서 컴백 공연을 가진 그룹 방탄소년단(BTS)이 인파 관리를 위한 경찰 인력이 동원되고 일부 시민들이 불편을 겪은 것과 관련해 “감사하고 죄송하다”고 밝혔다.
BTS 멤버들은 21일 서울 광화문광장에서 열린 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 무대를 마무리하며 연신 감사의 뜻을 전했다. 지민 “광화문을 채워주신 아미 여러분과 이렇게 특별한 장소에서 라이브 할 수 있도록 도와주신 많은 분들께 감사드린다”고 말했다.
슈가가 “광화문에서 공연할 수 있도록 허가해 주신 서울시와 현장에서 고생해 주신 경찰분들께 감사하다”고 말하자 지민은 “죄송하고”라고 첨언했다. 정국은 퇴장하는 순간에도 “공연 무사히 마치게 도와주신 모든 관계자분들께 감사하다”고 인사했다.
당초 공연에 26만명에 달하는 인파가 몰릴 것으로 전망되면서 정부는 안전 관리에 총력을 기울였다. 경찰과 소방, 공무원 등 1만5000명이 투입됐다. 고강도 대응으로 공연은 큰 사고 없이 마무리됐다. 실제 현장에는 예상치에 한참 못 미치는 4만2000여명(경찰 비공식 추산)이 모였다.
공연장 일대는 사실상 ‘요새’에 가까운 차단망이 구축됐다. 바리케이드 및 경찰버스 차벽 등을 동원해 차량 돌진 같은 테러 시도를 봉쇄했다. 무대를 중심으로 적선교차로에서 동십자각교차로 구간은 ‘진공상태’로 만들어 이중·삼중으로 펜스를 치고 일반인 출입을 막았다.
이 과정에서 적잖은 시민 불편이 야기됐다. 정부가 중동 정세 등 국제 불안요인에 따라 테러 경보를 ‘주의’로 상향하면서 행사장 주변에 금속탐지기 검색 게이트가 설치됐다. 관람객과 일반인을 불문하고 대인 검문검색이 이뤄지면서 일부 시민이 ‘과잉검문’이라고 항의하는 일도 빚어졌다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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