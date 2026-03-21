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광화문 무대 선 BTS…“행복해, 오늘밤 못 잊을 것” 울컥

입력:2026-03-21 20:47
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그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 광화문공연에서 무대를 펼치고 있다. AP뉴시스

“4년 만에 인사드립니다. 방!탄! 안녕하세요 방탄소년단입니다.”

K팝의 제왕 방탄소년단(BTS)이 서울의 심장부 광화문광장에서 화려한 귀환을 알렸다.

리더 RM은 21일 서울 광화문광장에서 열린 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’에서 “긴 여정이 있었지만 우리는 마침내 이 자리에 섰다”고 영어로 인사하며 감격해했다.

맏형 진은 “4년 전 부산 콘서트에서 저희를 기다려 달라고 말했던 게 생생히 기억나는데 (오늘) 이렇게 와주셔서 감사하다”고 인사했다. 이어 “이 자리에 서기까지 걱정도 많았지만 여러분을 다시 마주할 수 있어 너무 감사하고 행복하다”고 덧붙였다,

그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 광화문공연에서 무대를 펼치고 있다. 연합뉴스

지민은 “(우리가) 드디어 만났다. 아미 여러분 앞에서 말할 수 있다는 게 울컥하고 너무 감사하다”면서 “일곱 명이 이렇게 다시 만날 수 있어 행복하다. 보고 싶었다. 광화문광장을 이렇게 가득 채워주실 줄 몰랐는데 너무 감사하다”며 뭉클해했다.

슈가는 “한국에서 가장 역사적인 장소인 광화문에서 무대를 할 수 있게 돼 영광”이라며 “이번 앨범은 우리 정체성을 담고 싶어서 앨범명을 ‘아리랑’으로 정하고 광화문에서 무대하게 됐다”고 말했다.

뷔도 “특별한 장소에서 컴백할 수 있어서 감회가 새롭다. 멀리서 찾아와 주신 아미들, 넷플릭스를 통해 시청해 주시는 분들까지 전 세계에 우리 마음이 전해졌으면 좋겠다”고 얘기했다.

정국 “오랜만은 오랜만인가 보다. 오늘밤을 절대 못 잊을 거 같다. 컴백에 대한 부담감도 있었는데 여러분 앞에 서니 그저 좋다”며 웃었다.

그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 광화문공연에서 무대를 펼치고 있다. AP뉴시스

BTS는 신보에 수록된 ‘스윔’ ‘바디 투 바디’ 등 신곡 퍼포먼스를 최초 공개했다. 당초 경복궁 근정문→흥례문→광화문→월대로 이어지는 ‘왕의 길’을 걸어 나올 것으로 알려졌으나 경복궁 내부에서 사전에 촬영한 영상으로 대체했다. 영상에서 리더 RM은 “안녕하세요. 위 백(We Back·우리가 돌아왔다)”고 인사했다.

광화문이라는 상징적 공간을 배경으로 설치된 ‘오픈형 큐브’ 구조의 무대가 백미였다. 거대한 액자 안에 광화문이 담긴 듯한 모습으로 전통과 현대가 어우러지는 순간을 구현했다. 객석은 전 세계 아미(팬덤명) 2만2000여명으로 꽉 들어찼다. 객석이 마련된 광화문광장 외 시청광장에도 수만명의 팬과 시민이 모여 축제 분위기를 이뤘다.

공연은 넷플릭스를 통해 전 세계 190여개국에 생중계됐다. 넷플릭스가 단일 가수 콘서트를 생중계하는 건 처음이다. 하재근 대중문화평론가는 “역사·문화적 의미가 큰 광화문을 세계적 명소로 각인시키는 동시에 BTS와 K팝의 글로벌 전성기 2막을 여는 계기가 될 것”이라고 말했다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

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