광화문에 집결한 아미들…오후 7시 입장 마감
기대보단 못 미친다는 분석도
21일 오후 8시 방탄소년단(BTS)의 복귀 공연을 앞두고 아미(BTS 팬덤명)가 서울 광화문광장과 서울시청 앞 등에 집결하고 있다. 다만 경찰이 최대치로 예상했던 2002년 월드컵 당시 인파에는 미치지 못할 것이라는 전망이 우세하다.
공연장 입장은 공연 시작 3시간 전인 오후 5시 시작됐다. 광화문광장에 마련된 좌석은 2만2000석 규모다. 서울시의 실시간 데이터에 따르면 이날 오후 7시 기준 광화문과 덕수궁에는 3만6000~3만8000명이 모였다. 인구 혼잡도는 ‘약간 붐빔’ 수준이다. 입장은 오후 7시 마감됐다.
광화문광장 주변 벤치는 티켓을 구하지 못한 시민들로 가득 찼다. 낚시 의자 등을 가져와 ‘명당’을 선점하는 시민도 등장했다. 공연 실황이 중계되는 전광판이 보이는 카페들도 시민들이 자리를 잡았다.
경찰은 이번 공연에 최대 26만명의 인파가 몰릴 것으로 전망했다. 2002년 월드컵 당시 길거리 응원 규모 등을 고려한 추정치다. 공연이 열리는 광화문광장부터 서울시청을 거쳐 숭례문까지 시민들이 몰릴 것으로 예상했다. 다만 이날 오후 6시40분 숭례문 인근은 경찰, 자원봉사자 등 지원 인력이 대부분으로 차분한 분위기다.
공연을 앞두고 광화문광장 일대에는 펜스가 설치됐다. 경찰은 인파 밀집도에 따라 공연장을 코어·핫·웜·콜드 등 4개 권역으로 나눴는데 핫존에 10만명이 채워지면 출입을 통제할 예정이다. 펜스 설치로 동선이 통제되자 경찰과 실랑이하는 시민들도 등장했다. 한 50대 여성은 티켓이 없으면 입장이 어렵다며 우회로를 안내하는 경찰에 “내가 30대면 돌아갈 수 있지만 이제 무릎이 아파서 못 간다”며 20분간 다투기도 했다.
앞서 문화체육관광부는 ‘공연 재난경보’를 발령했다. 이는 재난 및 안전관리 기본법에 따른 것으로 공연장 재난을 대상으로 위기 경보가 발령된 것은 이번이 처음이다. 현장에는 경찰과 소방 등 1만5000명의 지원 인력이 투입된 것으로 알려졌다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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