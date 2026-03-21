광화문에 집결한 아미들…오후 7시 입장 마감

기대보단 못 미친다는 분석도

방탄소년단(BTS)의 복귀 공연이 열리는 21일 서울 광화문 광장에서 '아미'(BTS 팬덤)들이 공연 시작을 기다리고 있다. 연합뉴스

펜스 설치로 동선이 통제되자 경찰과 실랑이하는 시민들도 등장했다. 한 50대 여성은 티켓이 없으면 입장이 어렵다며 우회로를 안내하는 경찰에 “내가 30대면 돌아갈 수 있지만 이제 무릎이 아파서 못 간다”며 20분간 다투기도 했다.