[단독] 화재 공장 대표, “깊은 애도” 사과…지난해 정부 훈장도

홈페이지 통해 사과문 게재

지난 20일 화재가 발생해 70명 이상 사상자가 발생한 대전 대덕구 자동차 부품회사의 모습. 연합뉴스

자동차 산업 발전에 이바지한 공로로 산업훈장을 받았다.