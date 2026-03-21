‘尹검찰 조작기소 국조계획서’ 본회의 상정… 국힘 “이재명 죄지우기” 필리버스터
더불어민주당이 추진하는 ‘윤석열 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사 계획서 승인 안건’이 21일 본회의에 상정됐다. 국민의힘은 “이재명 대통령 죄 지우기”라고 반발하며 필리버스터(무제한 토론)에 돌입했다.
국회는 이날 본회의에서 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명국정조사특별위원회’가 제출한 국조계획서를 상정했다. 국민의힘은 김예지 의원을 첫 주자로 필리버스터에 돌입했다. 이에 민주당은 오후 4시43분쯤 무제한토론 종결 요청을 했다. 종결 요청 24시간 후 재적의원 5분의 3 이상이 찬성하면 곧바로 종결된다. 여당인 민주당이 절대다수 의석을 가진 만큼 오는 22일 오후 국정조사 계획서가 본회의를 통과할 전망이다.
이번 국조 조사 범위는 총 7개 사건이다. ①대장동 개발비리 의혹 사건 ②위례 신도시 개발비리 의혹 사건, ③김용 전 민주연구원 부원장의 금품 수수 의혹 사건 ④쌍방울 대북송금 사건 ⑤부동산 등 통계 조작 의혹 사건 ⑥서해 공무원 피격 사건 ⑦윤석열 전 대통령 명예훼손을 의도한 허위 보도 의혹 사건 등에 대한 검찰의 수사·기소 과정 등이다.
아울러 검찰·법무부·대통령실 등 지휘 라인의 조직적 개입 및 사건 기획 의혹, 수사·기소 과정에서 국가 기관에 의한 축소·은폐·조작 의혹도 조사하기로 했다.
계획서는 “이 사건들에 대한 윤석열 정권 정치검찰이 야당과 정적, 전 정부 관계자와 언론인 등을 대상으로 자행한 조작수사·기소의 진상을 규명하기 위한 조사”라고 적시했다.
조사 기간은 오는 5월 8일까지 50일이다. 지방선거 26일 전까지다.
조사 대상 기관은 법원, 수사기관, 정부 부처 등이 총망라했다. 대법원·서울고법·수원고법·서울중앙지법·수원지법·수원지법 성남지원 등 법원이 포함됐고, 법무부·대검찰청·서울고검·수원고검·서울중앙지검·서울남부지검·수원지검·수원지검 성남지청·대전지검·고위공직자범죄수사처 등도 대상이다.
이 밖에 감사원, 통일부, 국방부, 행정안전부, 문화체육관광부, 해양수산부, 금융위원회, 국정원, 한국토지주택공사(LH), 성남도시개발공사 등 정부와 공공기관도 대상에 올랐다. 쌍방울, 호반건설 등 기업 10여 곳도 조사받을 예정이다.
야당인 국민의힘은 필리버스터에 돌입했다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “정당한 공소제기를 힘으로 압박하는 민주당의 행태에 반대의 목소리를 내기 위해 참여 결정을 내렸다”며 “저희가 참여하지 않으면 민주당과 이재명정부의 정략적 선동과 일방적 공격에 정당한 검사들이 피해를 볼 수밖에 없다고 판단했다”고 말했다.
국민의힘은 이번 국정조사가 위헌이라는 입장이다. 국정감사 및 조사법은 ‘감사 또는 조사는 개인의 사생활을 침해하거나 계속 중인 재판 또는 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 행사돼선 안 된다’고 정하고 있는데 이에 반한다는 주장이다. 국민의힘은 전날 기자회견에서 국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명국정조사특별위원회’를 “이재명 대통령 죄 지우기 특위”라고 비판했다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
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