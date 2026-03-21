시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 03월 21일)

입력:2026-03-21 17:31
공유하기
글자 크기 조정

3월 21일 토요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 건조주의보가 발효중입니다.

전국이 맑은 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 14도, 인천 12도, 수원 13도, 춘천 16도, 강릉 14도, 청주 16도, 대전 15도, 전주 16도, 광주 17도, 대구 18도, 부산 16도, 제주 14도 입니다.

내일 아침기온은 서울 4.0도, 인천 2.0도, 수원 1.0도, 춘천 -1.0도, 강릉 5.0도, 청주 2.0도, 대전 2.0도, 전주 4.0도, 광주 4.0도, 대구 5.0도, 부산 7.0도, 제주 8.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
대전 화재 현장 시신 3구 수습…실종자 14명 전원 발견
“韓에 러브레터” “왕좌로 컴백”…BTS ‘아리랑’에 외신 호평
트럼프, 이란작전 ‘점진적 축소’ 언급… “한국 등 호르무즈 이용국 나서야”
이 대통령 “‘그알’ 사과해야”… 與 ‘검찰 조작 기소’ 국조 시동
보호소 폐쇄에 살처분 위기…150마리에게 찾아온 기적 [개st하우스]
동료 기장 살해 피의자 구속…법원 “도망 우려”
‘우리 쓸 것도 없는데…’ 국내 비축원유, 해외로 팔려
“기습하면 일본” 트럼프 ‘진주만 독설’…당황한 日총리·유감 표명 언론
국민일보 신문구독