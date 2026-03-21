시사 전체기사 [속보] 대전 화재 현장 시신 3구 수습…실종자 14명 전원 발견 입력:2026-03-21 17:18 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 21일 오후 대형 화재가 발생했던 대전 대덕구 안전공업의 건물이 골격만 남아 있다. 연합뉴스[속보] 대전 화재 현장 시신 3구 수습…실종자 14명 전원 발견백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 디지털뉴스부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 1096 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “불안정한 비정규직이 정규직보다 더 받아야”… 李 ‘동일노동 차등임금’ 지적 2 ‘성추행 의혹’ 장경태 “당에 누 되지 않게 탈당하겠다” 3 北, 한·미훈련 종료 맞춰 방어선 돌파 훈련…“전쟁준비 완성” 4 이 대통령 “‘그알’ 사과해야”… 與 ‘검찰 조작 기소’ 국조 시동 5 이 대통령 “中企 대상 갑질 없애야…노조 빨갱이 취급 도움안돼” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘우리 쓸 것도 없는데…’ 국내 비축원유, 해외로 팔려 2 ‘저PBR’ 1위는 한신공영… 이름 공개해 기업가치 제고 압박 3 [단독] 韓만 예외 둔 넷플… K콘텐츠 공개 시간 오후 5시 고정 4 결혼 24만건 ‘7년 만에 최다’… 늦깎이 엄마, 출산율 끌어올렸다 5 [단독] 2030 부동산 격차 확대… 굳어진 ‘상속계급사회’ 해당분야별 기사 더보기 1 “1km 걸을 뻔”…BTS 공연에 광화문 결혼식 하객들 경찰버스 탄다 2 동료 기장 살해 피의자 구속…법원 “도망 우려” 3 [단독] 내년부터 서울 지하철 카드 안 찍고 게이트 통과 4 대전 화재 실종자 14명 중 10명 사망… “3층서 다수 발견” 5 영화 ‘왕사남’ 은행나무…‘국가산림문화자산’ 지정 추진 해당분야별 기사 더보기 1 생중계 도중 ‘쾅’…기자 바로 뒤에 떨어진 이스라엘 포탄 2 “기습하면 일본” 트럼프 ‘진주만 독설’…당황한 日총리·유감 표명 언론 3 트럼프의 ‘선긋기’ 통했나…네타냐후 “가스전 추가 공습 중단…조기 종전 가능” 4 트럼프가 연 ‘호르무즈 유료화’…이란, 전쟁 끝나도 통행세 부과 검토 중 5 트럼프, 이란작전 ‘점진적 축소’ 언급… “한국 등 호르무즈 이용국 나서야” 해당분야별 기사 더보기 1 넷플 타고 세계로…BTS 컴백 공연, 광화문이어야 했던 이유 2 “이건 꼭 지켜달라” BTS, 광화문 공연 앞두고 꺼낸 메시지 3 ‘왕사남‘ 1400만 관객 돌파…역대 5위 4 조규성 승부차기 실축…미트윌란, UEL 8강 탈락 5 세상 향한 일곱 청년의 ‘아리랑’… “삶의 파도 헤치고 나가겠다” 해당분야별 기사 더보기 1 “韓에 러브레터” “왕좌로 컴백”…BTS ‘아리랑’에 외신 호평 2 보호소 폐쇄에 살처분 위기…150마리에게 찾아온 기적 [개st하우스] 3 ‘아리랑’ 첫날 판매량 400만장…BTS, 자체 기록 갈아치웠다 4 봄의 숲속 경남 진주… 화사한 봄 그윽한 매화향 사이로 걸어요 5 ‘전설의 리틀 농구단’ 10주년이 특별한 이유 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 대전 화재 현장 시신 3구 수습…실종자 14명 전원 발견 “韓에 러브레터” “왕좌로 컴백”…BTS ‘아리랑’에 외신 호평 트럼프, 이란작전 ‘점진적 축소’ 언급… “한국 등 호르무즈 이용국 나서야” 이 대통령 “‘그알’ 사과해야”… 與 ‘검찰 조작 기소’ 국조 시동 보호소 폐쇄에 살처분 위기…150마리에게 찾아온 기적 [개st하우스] 동료 기장 살해 피의자 구속…법원 “도망 우려” ‘우리 쓸 것도 없는데…’ 국내 비축원유, 해외로 팔려 “기습하면 일본” 트럼프 ‘진주만 독설’…당황한 日총리·유감 표명 언론 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요