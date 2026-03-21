시사 전체기사

[속보] 대전 화재 현장 시신 3구 수습…실종자 14명 전원 발견

입력:2026-03-21 17:18
공유하기
글자 크기 조정
21일 오후 대형 화재가 발생했던 대전 대덕구 안전공업의 건물이 골격만 남아 있다. 연합뉴스

[속보] 대전 화재 현장 시신 3구 수습…실종자 14명 전원 발견

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1096
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
대전 화재 현장 시신 3구 수습…실종자 14명 전원 발견
“韓에 러브레터” “왕좌로 컴백”…BTS ‘아리랑’에 외신 호평
트럼프, 이란작전 ‘점진적 축소’ 언급… “한국 등 호르무즈 이용국 나서야”
이 대통령 “‘그알’ 사과해야”… 與 ‘검찰 조작 기소’ 국조 시동
보호소 폐쇄에 살처분 위기…150마리에게 찾아온 기적 [개st하우스]
동료 기장 살해 피의자 구속…법원 “도망 우려”
‘우리 쓸 것도 없는데…’ 국내 비축원유, 해외로 팔려
“기습하면 일본” 트럼프 ‘진주만 독설’…당황한 日총리·유감 표명 언론
국민일보 신문구독